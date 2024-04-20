Лідера Шахтаря дискваліфікували за удар ногою в голову воротаря Ворскли

Півзахисник "Шахтаря" Олександр Зубков. Фото: "Шахтар"

В Українській прем'єр-лізі донецький "Шахтар" не зможе розраховувати на свого лідера Олександра Зубкова. Футболіст отримав дискваліфікацію.

Відповідне рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет, повідомила Українська асоціація футболу.

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Покарання для Зубкова

Футболіста "Шахтаря" покарали за інцидент у 24-му турі УПЛ, коли Зубков отримав червону картку у матчі проти "Ворскли".

Гравця видалили з поля на 56-й хвилині, коли він під час боротьби за м'яч вдарив ногою в голову воротаря полтавців Павла Ісенка.

Через червону картку Зубков пропустив матч проти "Зорі". Проте КДК мало вирішити, чи покарання буде лише за червону картку, чи гравець отримає додаткове відсторонення за особливу грубість.

У КДК вирішили, що фол був надмірно грубим і тому футболіста усунули на два матчі.

Зазначимо, що для 27-річного Зубкова отримана червона картка була дебютною у дорослому футболі.

Цього сезону Олександр у 32 матчах за "Шахтар" забив шість м'ячів і зробив 11 гольових передач.

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