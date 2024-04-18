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Шахтар збільшив відрив від Динамо у турнірній таблиці УПЛ

18 квітня 2024 17:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар збільшив відрив від Динамо у турнірній таблиці УПЛ
Георгій Судаков на розминці перед грою. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Луганська "Зоря" ухвалила донецький "Шахтар" у перенесеному матчі десятого туру української Прем'єр-ліги. Лідери турнірної таблиці більшу частину поєдинку грали здебільшого.

Підопічні Маріно Пушича не зуміли здобути перемогу у важливій зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 18 квітня, відбувся перенесений матч десятої ранку УПЛ. "Шахтар" на стадіоні "Лівий берег" зіграв із "Зорею". Команда Маріно Пушича була фаворитом протистояння, але луганці зуміли здивувати суперника.

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко перед грою. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Події у матчі "Зоря" — "Шахтар"

"Зоря" — "Шахтар" — 1:3 (0:1)

Голи: Кірюханцев, 73 — Сікан, 30; Бондаренко, 86; Невертон, 90+1.

Вилучення: Джордан, 57 ("Зоря") — повторне попередження

"Зоря": Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Кірюханцев (Бугай, 88), Башич, Яцик, Антюх (Ндур, 89) — Горбач (Дрішлюк 52), Герреро.

Тренер: Юрій Коваль.

"Шахтар": Різник — Азаров (Траоре, 76), Матвієнко, Бондар, Конопля (Гочолейшвілі, 89) — Криськів (Марлон, 84) — Кевін (Невертон, 84), Судаков, Бондаренко, Швед (Егіналдо, 84) — Сікан.

Тренер: Маріно Пушич.

Донецька команда провела в атаці майже весь матч проти "Зорі", проте підопічні Юрія Коваля самовіддано оборонялися. Вони припустилися результативної помилки лише на 30 хвилині поєдинку. Азаров гарно обіграв суперника на лівому фланзі та навісив у район правої штанги, де Сікан забив головою з близької дистанції, 0:1!

На початку другого тайму "Зоря" залишилася у меншості після того, як Джордан знову збив Судакова на своїй половині поля. "Шахтар" отримав чисельну більшість, але це не допомогло "гірникам". Команда Пушича пропустила багато моментів біля чужих воріт, а на 73-й хвилині пропустила гол у відповідь. Батагов вибив м'яч на Антюха, який виконав гарну передачу Герреро. Едуардо прорвався до штрафного майданчика і віддав пас під удар Кірюханцеву, 1:1!

У "Шахтаря" залишався час, щоби виправити ситуацію. Донецька команда не здалася. Наприкінці поєдинку Бондаренко обігрався з Траоре і влучним ударом вразив нижній кут воріт суперника, 1:2! За декілька хвилин практично те саме зробив і Невертон, 1:3!

"Гірники" здобули непросту перемогу та збільшили відрив від "Динамо" у турнірній таблиці до чотирьох баллів.

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Данило Сікан
Заря Луганськ

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