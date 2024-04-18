Шахтар збільшив відрив від Динамо у турнірній таблиці УПЛ

Георгій Судаков на розминці перед грою. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Луганська "Зоря" ухвалила донецький "Шахтар" у перенесеному матчі десятого туру української Прем'єр-ліги. Лідери турнірної таблиці більшу частину поєдинку грали здебільшого.

Підопічні Маріно Пушича не зуміли здобути перемогу у важливій зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 18 квітня, відбувся перенесений матч десятої ранку УПЛ. "Шахтар" на стадіоні "Лівий берег" зіграв із "Зорею". Команда Маріно Пушича була фаворитом протистояння, але луганці зуміли здивувати суперника.

Тарас Степаненко перед грою. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Події у матчі "Зоря" — "Шахтар"

"Зоря" — "Шахтар" — 1:3 (0:1)

Голи: Кірюханцев, 73 — Сікан, 30; Бондаренко, 86; Невертон, 90+1.

Вилучення: Джордан, 57 ("Зоря") — повторне попередження

"Зоря": Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Кірюханцев (Бугай, 88), Башич, Яцик, Антюх (Ндур, 89) — Горбач (Дрішлюк 52), Герреро.

Тренер: Юрій Коваль.

"Шахтар": Різник — Азаров (Траоре, 76), Матвієнко, Бондар, Конопля (Гочолейшвілі, 89) — Криськів (Марлон, 84) — Кевін (Невертон, 84), Судаков, Бондаренко, Швед (Егіналдо, 84) — Сікан.

Тренер: Маріно Пушич.

Донецька команда провела в атаці майже весь матч проти "Зорі", проте підопічні Юрія Коваля самовіддано оборонялися. Вони припустилися результативної помилки лише на 30 хвилині поєдинку. Азаров гарно обіграв суперника на лівому фланзі та навісив у район правої штанги, де Сікан забив головою з близької дистанції, 0:1!

На початку другого тайму "Зоря" залишилася у меншості після того, як Джордан знову збив Судакова на своїй половині поля. "Шахтар" отримав чисельну більшість, але це не допомогло "гірникам". Команда Пушича пропустила багато моментів біля чужих воріт, а на 73-й хвилині пропустила гол у відповідь. Батагов вибив м'яч на Антюха, який виконав гарну передачу Герреро. Едуардо прорвався до штрафного майданчика і віддав пас під удар Кірюханцеву, 1:1!

У "Шахтаря" залишався час, щоби виправити ситуацію. Донецька команда не здалася. Наприкінці поєдинку Бондаренко обігрався з Траоре і влучним ударом вразив нижній кут воріт суперника, 1:2! За декілька хвилин практично те саме зробив і Невертон, 1:3!

"Гірники" здобули непросту перемогу та збільшили відрив від "Динамо" у турнірній таблиці до чотирьох баллів.

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