У Шахтарі назвали суму, яку просили за Судакова у Наполі — зараз він коштує дорожче

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

У донецькому "Шахтарі" визнали, що "Наполі" був дуже близьким до покупки півзахисника Георгія Судакова. Однак не погодившись піти на умови донеччан, вони дуже віддалили себе від покупки гравця.

Про це повідомив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін в інтерв'ю Evening Standard.

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Вартість Судакова сильно зросла

За словами Палкіна, "Шахтар" у зимове трансферне вікно попросив у "Наполі" 50 млн євро та бонуси за Судаков. "Наполі" не хотів давати за гравця більше 40 млн євро.

На даний момент вартість Судакова суттєво зросла, оскільки він став метою клубів із Англійської прем'єр-ліги. При цьому Палкін зазначив, що знижок "Шахтар" не робитиме.

"Я впевнений, що Судаков стане видатним півзахисником у світі та Європі. Нам не потрібно, щоб інші клуби торгувалися за наших гравців і просили знижки, особливо в такі часи, коли у нас війна. Як Мудрик тому приклад. Зараз ми стоїмо міцно", — сказав Палкін.

У поточному сезоні Судаков провів за "Шахтар" 28 матчів, у яких забив сім голів і зробив три асисти.

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