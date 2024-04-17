В Шахтере назвали сумму, которую просили за Судакова от Наполи — сейчас он стоит дороже

Полузащитник донецекого "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

В донецком "Шахтере" признали, что "Наполи" был очень близок к покупке полузащитника Георгия Судакова. Однако не согласившись пойти на условия дончан, они себя очень сильно отдалили от покупки игрока.

Об этом сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью Evening Standard.

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Стоимость Судакова сильно возросла

По словам Палкина, "Шахтер" в зимнее трансферное окно попросил у "Наполи" 50 млн евро и бонусы за Судаков. "Наполи" не хотел давать за игрока более 40 млн евро.

На текущей момент стоимость Судакова существенно выросла, поскольку он стал целью клубов из Английской премьер-лиги. При этом Палкин отметил, что скидок "Шахтер" делать не будет.

"Я уверен, что Судаков станет выдающимся полузащитником в мире и Европе. Нам не нужно, чтобы другие клубы торговались за наших игроков и просили скидки, особенно в такие времена, когда у нас война Как Мудрик тому пример. Сейчас мы стоим крепко", — сказал Палкин.

В текущем сезоне Судаков провел за "Шахтер" 28 матчей, в которых забил семь голов и сделал три ассиста.

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