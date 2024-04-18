Шахтер увеличил отрыв от Динамо в турнирной таблице УПЛ

Георгий Судаков на разминке перед игрой. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Луганская "Заря" приняла донецкий "Шахтер" в перенесенном матче десятого тура украинской Премьер-лиги. Лидеры турнирной таблицы большую часть поединка играли в большинстве.

Подопечные Марино Пушича не сумели одержать победу в важной встрече, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В четверг, 18 апреля, состоялся перенесенный матч десятого утра УПЛ. "Шахтер" на стадионе "Левый берег" сыграл с "Зарей". Команда Марино Пушича была фаворитом противостояния, но луганчане сумели удивить соперника.

Тарас Степаненко перед игрой. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

События в матче "Заря" — "Шахтер"

"Заря" — "Шахтер" — 1:3 (0:1)

Голы: Кирюханцев, 73 — Сикан, 30; Бондаренко, 86; Невертон, 90+1.

Удаление: Джордан, 57 ("Заря") — повторное предупреждение

"Заря": Сапутин — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Кирюханцев (Бугай, 88), Башич, Яцык, Антюх (Ндур, 89) — Горбач (Дришлюк 52), Герреро.

Тренер: Юрий Коваль.

"Шахтер": Ризнык — Азаров (Траоре, 76), Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолейшвили, 89) — Крыськив (Марлон, 84) — Кевин (Невертон, 84), Судаков, Бондаренко, Швед (Эгиналдо, 84) — Сикан.

Тренер: Марино Пушич.

Донецкая команда провела в атаке почти весь матч против "Зари", однако подопечные Юрия Коваля самоотверженно оборонялись. Они допустили результативную ошибку только на 30 минуте поединка. Азаров красиво обыграл соперника на левом фланге и навесил в район правой штанги, где Сикан забил головой с близкой дистанции, 0:1!

В начале второго тайма "Заря" осталась в меньшинстве после того, как Джордан снова сбил Судакова на своей половине поля. "Шахтер" получил численное большинство, но это не помогло "горнякам". Команда Пушича упустила много моментов у чужих ворот, а на 73-й минуте пропустила ответный гол. Батагов выбил мяч на Антюха, который выполнил красивую передачу на Герреро. Эдуардо прорвался в штрафную и отдал пас под удар Кирюханцеву, 1:1!

У "Шахтера" оставалось время, чтобы исправить ситуацию. Донецкая команда не сдалась. В конце поединка Бондаренко обыгрался с Траоре и точным ударом поразил нижний угол ворот соперника, 1:2! Через несколько минут практически то же самое сделал и Невертон, 1:3!

"Горняки" одержали непростую победу и увеличили отрыв от "Динамо" в турнирной таблице до четырех очков.

Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

"Барселона" отказалась от трансфера Мбаппе в 2017 году — известна причина.

Вирастюк рассказал, почему на самом деле ушел от жены.

Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.