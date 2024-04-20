Лидера Шахтера дисквалифицировали за удар ногой в голову вратаря Ворсклы

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков. Фото: "Шахтер"

В Украинской премьер-лиге донецкий "Шахтер" не сможет рассчитывать на своего лидера Александра Зубкова. Футболист получил дисквалификацию.

Соответствующее решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет, сообщила Украинская ассоциация футбола.

Читайте также:

Наказание для Зубкова

Футболиста "Шахтера" наказали за инцидент в 24-м туре УПЛ, когда Зубков получил красную карточку в матче против "Ворсклы".

Игрока удалили с поля на 56-й минуте, когда он в ходе борьбы за мяч ударил ногой в голову вратаря полтавчан Павла Исенко.

Из-за красной карточки Зубков пропустил матч против "Зари". Однако КДК должно было решить, наказание будет лишь за красную карточку, или игрок получит дополнительное отстранение за особую грубость.

В КДК решили, что фол был чрезмерно грубым и поэтому футболиста отстранили на два матча.

Отметим, что для 27-летнего Зубкова полученная красная карточка была дебютной во взрослом футболе.

В текущем сезоне Александр в 32 матчах за "Шахтер" забил шесть мячей и сделал 11 голевых передач.

Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Украинский тренер возглавил российский футбольный клуб.

Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри.

Милевский рассказал, почему решил возобновить карьеру футболиста.