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Лидера Шахтера дисквалифицировали за удар ногой в голову вратаря Ворсклы

20 апреля 2024 13:10
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Агабекян Карен
редактор
Лидера Шахтера дисквалифицировали за удар ногой в голову вратаря Ворсклы
Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Украинской премьер-лиге донецкий "Шахтер" не сможет рассчитывать на своего лидера Александра Зубкова. Футболист получил дисквалификацию.

Соответствующее решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет, сообщила Украинская ассоциация футбола.

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Наказание для Зубкова

Футболиста "Шахтера" наказали за инцидент в 24-м туре УПЛ, когда Зубков получил красную карточку в матче против "Ворсклы".

Игрока удалили с поля на 56-й минуте, когда он в ходе борьбы за мяч ударил ногой в голову вратаря полтавчан Павла Исенко.

Из-за красной карточки Зубков пропустил матч против "Зари". Однако КДК должно было решить, наказание будет лишь за красную карточку, или игрок получит дополнительное отстранение за особую грубость.

В КДК решили, что фол был чрезмерно грубым и поэтому футболиста отстранили на два матча.

Отметим, что для 27-летнего Зубкова полученная красная карточка была дебютной во взрослом футболе.

В текущем сезоне Александр в 32 матчах за "Шахтер" забил шесть мячей и сделал 11 голевых передач.

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футбол
ФК Шахтер
УПЛ
Александр Зубков
КДК УАФ

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