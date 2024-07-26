Збірну Аргентини з футболу пограбували під час Олімпіади у Парижі

Лідера збірної Аргентини пограбували під час Олімпіади у Франції
Під час проведення групового футбольного турніру на Олімпіаді-2024 у Франції стався скандальний епізод. Одного із гравців збірної Аргентини пограбували прямо під час матчу.
Злочинці винесли з роздягальні особисті речі Тьяго Альмади, повідомляє BFM TV.
Збірна Аргентини невдало розпочала виступи на Олімпійських іграх-2024. У першому ж матчі підопічні Хав'єра Маскерано програли Марокко (1:2). Рефері надовго зупинив гру, було скасовано гол "Альбіселесте", а на додаток до цього злочинці обікрали одного з футболістів.
Що трапилося з гравцем
У той час як на полі стадіону в Ліоні грали збірні Аргентини та Марокко, у роздягальні "Альбіселесте" проник злочинець. Він обікрав одного із футболістів. Того дня не пощастило Тьяго Альмаді, який після гри не знайшов свого годинника та кілець.
Аргентинець оцінив збитки у 50 тисяч доларів. Заяву про крадіжку передано до прокуратури Ліона. Представники правоохоронних органів Франції пообіцяли, що подібні інциденти під час Олімпіади-2024 не повторяться.
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