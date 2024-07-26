Збірну Аргентини з футболу пограбували під час Олімпіади у Парижі

Тьяго Альмада (праворуч) та Ніклас Отаменді. Фото: instagram.com/thiago_almada23/

Під час проведення групового футбольного турніру на Олімпіаді-2024 у Франції стався скандальний епізод. Одного із гравців збірної Аргентини пограбували прямо під час матчу.

Злочинці винесли з роздягальні особисті речі Тьяго Альмади, повідомляє BFM TV.

Читайте також:

Збірна Аргентини невдало розпочала виступи на Олімпійських іграх-2024. У першому ж матчі підопічні Хав'єра Маскерано програли Марокко (1:2). Рефері надовго зупинив гру, було скасовано гол "Альбіселесте", а на додаток до цього злочинці обікрали одного з футболістів.

Тьяго Альмада з Кубком чемпіонів світу. Фото: instagram.com/thiago_almada23/

Що трапилося з гравцем

У той час як на полі стадіону в Ліоні грали збірні Аргентини та Марокко, у роздягальні "Альбіселесте" проник злочинець. Він обікрав одного із футболістів. Того дня не пощастило Тьяго Альмаді, який після гри не знайшов свого годинника та кілець.

Аргентинець оцінив збитки у 50 тисяч доларів. Заяву про крадіжку передано до прокуратури Ліона. Представники правоохоронних органів Франції пообіцяли, що подібні інциденти під час Олімпіади-2024 не повторяться.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця.

Молодий талант "Динамо" та збірної України підтвердив, що його хочуть купити в Англії.

Миколенко в "Наполі" — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу.

Довбик за крок від трансферу — який клуб обрав форвард.