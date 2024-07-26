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Лидера сборной Аргентины ограбили во время Олимпиады во Франции

26 июля 2024 16:33
Валерий Ковалевич - Редактор
Сборную Аргентины по футболу ограбили во время Олимпиады в Париже
Тьяго Альмада (справа) и Никлас Отаменди. Фото: instagram.com/thiago_almada23/
Валерий Ковалевич - Редактор

Во время проведения группового футбольного турнира на Олимпиаде-2024 во Франции произошел скандальный эпизод. Одного из игроков сборной Аргентины ограбили прямо во время матча. 

Преступники вынесли из раздевалки личные вещи Тьяго Альмады, сообщает BFM TV.

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Сборная Аргентины неудачно начала выступления на Олимпийских играх-2024. В первом же матче подопечные Хавьера Маскерано проиграли Марокко (1:2). Рефери надолго остановил игру, был отменен гол "Альбиселесте", а вдобавок к этому преступники обокрали одного из футболистов. 

Тьяго Альмада
Тьяго Альмада с Кубком чемпионов мира. Фото: instagram.com/thiago_almada23/

Что случилось с игроком 

В то время как на поле стадиона в Лионе играли сборные Аргентины и Марокко, в раздевалке "Альбиселесте" проник преступник. Он обокрал одного из футболистов. В тот день не повезло Тьяго Альмаде, который после игры не нашел свои часы и кольца. 

Аргентинец оценил ущерб в 50 тысяч долларов. Заявление о краже передано в прокуратуру Лиона. Представители правоохранительных органов Франции пообещали, что подобные инциденты во время Олимпиады-2024 не повторятся. 

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера. 

Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард. 

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