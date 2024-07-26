Сборную Аргентины по футболу ограбили во время Олимпиады в Париже

Лидера сборной Аргентины ограбили во время Олимпиады во Франции
Во время проведения группового футбольного турнира на Олимпиаде-2024 во Франции произошел скандальный эпизод. Одного из игроков сборной Аргентины ограбили прямо во время матча.
Преступники вынесли из раздевалки личные вещи Тьяго Альмады, сообщает BFM TV.
Сборная Аргентины неудачно начала выступления на Олимпийских играх-2024. В первом же матче подопечные Хавьера Маскерано проиграли Марокко (1:2). Рефери надолго остановил игру, был отменен гол "Альбиселесте", а вдобавок к этому преступники обокрали одного из футболистов.
Что случилось с игроком
В то время как на поле стадиона в Лионе играли сборные Аргентины и Марокко, в раздевалке "Альбиселесте" проник преступник. Он обокрал одного из футболистов. В тот день не повезло Тьяго Альмаде, который после игры не нашел свои часы и кольца.
Аргентинец оценил ущерб в 50 тысяч долларов. Заявление о краже передано в прокуратуру Лиона. Представители правоохранительных органов Франции пообещали, что подобные инциденты во время Олимпиады-2024 не повторятся.
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