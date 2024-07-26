Сборную Аргентины по футболу ограбили во время Олимпиады в Париже

Тьяго Альмада (справа) и Никлас Отаменди. Фото: instagram.com/thiago_almada23/

Во время проведения группового футбольного турнира на Олимпиаде-2024 во Франции произошел скандальный эпизод. Одного из игроков сборной Аргентины ограбили прямо во время матча.

Преступники вынесли из раздевалки личные вещи Тьяго Альмады, сообщает BFM TV.

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Сборная Аргентины неудачно начала выступления на Олимпийских играх-2024. В первом же матче подопечные Хавьера Маскерано проиграли Марокко (1:2). Рефери надолго остановил игру, был отменен гол "Альбиселесте", а вдобавок к этому преступники обокрали одного из футболистов.

Тьяго Альмада с Кубком чемпионов мира. Фото: instagram.com/thiago_almada23/

Что случилось с игроком

В то время как на поле стадиона в Лионе играли сборные Аргентины и Марокко, в раздевалке "Альбиселесте" проник преступник. Он обокрал одного из футболистов. В тот день не повезло Тьяго Альмаде, который после игры не нашел свои часы и кольца.

Аргентинец оценил ущерб в 50 тысяч долларов. Заявление о краже передано в прокуратуру Лиона. Представители правоохранительных органов Франции пообещали, что подобные инциденты во время Олимпиады-2024 не повторятся.

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