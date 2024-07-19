Мікель Оярсабаль потрапив у скандал після перемоги на Євро-2024

Лідера збірної Іспанії зацькували вдома після перемоги на Євро — в чому причина
Лідер збірної Іспанії привіз перемогу на Євро-2024 додому та потрапив у скандал. Шанувальники вдома не прийняли гравця.
Про це пише Карлос Гарсія в мережі Х.
Шанувальники зацькували Оярсабаля
Мікель Оярсабаль забив вирішальний мʼяч у фіналі на Євро-2024. Після цього шанувальники вдома назвали його "зрадником".
У мережі з'явилося відео, де він повертається в рідне містечко і його дуже палко зустрічають з фаєрами, як справжнього героя. Проте у рідному місті мами футболіста місцеві націоналісти Оярсабаля і Мікеля Меріно (автора вирішального голу Німеччині в 1/4) "зрадниками". Причиною є те, що гравці представляють Іспанію.
Поблизу будинку мами футболіста з'явилося графіті з перекресленою свастикою і прапором Іспанії. Крім цього там помітили надписи: "Зрадники", "Ні асиміляції збірної Іспанії", "Наша національна команда – це Баски".
Також зазначається, що "баскським" гравцям зараз дуже важко виявляти будь-яку прихильність до національної збірної, бо місцеві радикали погрожують їм та їхнім сім'ям у їх рідному місті.
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