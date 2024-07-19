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Лидера сборной Испании затравили дома после победы на Евро — в чем причина

19 июля 2024 15:32
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Микель Оярсабаль попал в скандал после победы на Евро-2024
Микель Оярсабаль на Евро-2024. Фото: Reuters
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Лидер сборной Испании привез победу на Евро-2024 домой и попал в скандал. Поклонники на дому не приняли игрока.

Об этом пишет Карлос Гарсия в сети X.

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Микель Оярсабаль забил решающий мяч в финале Евро-2024. После этого поклонники дома назвали его "изменщиком".

В сети появилось видео, где он возвращается в родной городок и его очень горячо встречают с файерами, как настоящего героя. Однако в родном городе мамы футболиста местные националисты Оярсабаля и Микеля Мерино (автора решающего гола Германии в 1/4) "изменщиками". Причина того, что игроки представляют Испанию.

Надписи против Оярсабаля
Надписи у дома матери Оярсабаля. Фото: x.com/carlosdavidgf

У дома мамы футболиста появилось граффити с перечеркнутой свастикой и флагом Испании. Кроме этого там заметили надписи: "Предатели", "Нет ассимиляции сборной Испании", "Наша национальная команда — это Баски".

Также отмечается, что "баскским" игрокам сейчас очень трудно проявлять любую приверженность национальной сборной, потому что местные радикалы угрожают им и их семьям в родном городе.

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