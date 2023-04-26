Ліга чемпіонів проходитиме в США

Чеферін хоче перевести головний клубний турнір за океан. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Президент УЄФА Александер Чеферін розповів про можливість проведення матчів європейських клубних турнірів на території США в найближчі роки. За його словами класичний футбол дуже популярний у Північній Америці.

Слова Чеферіна наводить ESPN.

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"Ми почали обговорювати цю ідею, але був чемпіонат світу, а 2024 року буде чемпіонат Європи. Цього року фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Стамбулі, наступного – у Лондоні, 2025-го – у Мюнхені. Після цього – побачимо, це можливо", — сказав Чеферін.

Ліга чемпіонів вважається найпрестижнішим футбольним змаганням у Європі. Щороку за трофей борються найкращі команди континенту зі всіх країн Старого світу.

При цьому змагання користується великою популярністю на інших континентах. Особливо європейський футбол популяризується у Північній Америці. Не дивно, адже у 2026 році чемпіонат світу пройде у США, Канаді та Мексиці.

Водночас, УЄФА може скористатися такою популярністю Ліги чемпіонів за океаном. Президент організації Олександр Чеферін натякнув, що розглядає можливість проведення деяких матчів турніру в США.

"Футбол зараз надзвичайно популярний у США. Американці готові платити за найкращий продукт. Вони стежать за європейським футболом як любителі баскетболу в Європі стежать за НБА. США – дуже перспективний ринок у майбутньому", – цитує Чеферіна ESPN.

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