Лига чемпионов будет проходить в США

Чеферин хочет перевести главный клубный турнир за океан. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о возможности проведения матчей европейских клубных турниров на территории США в ближайшие годы. По его словам, классический футбол очень популярен в Северной Америке.

Слова Чеферина приводит ESPN.

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"Мы начали обсуждать эту идею, но был чемпионат мира, а в 2024 году будет чемпионат Европы. В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, в следующем – в Лондоне, в 2025-м – в Мюнхене. После этого – увидим, это возможно", — сказал Чеферин.

Лига чемпионов считается самым престижным футбольным состязанием в Европе. Каждый год за трофей борются лучшие команды континента из всех стран Старого света.

При этом состязание пользуется большой популярностью на других континентах. Особенно европейский футбол популяризируется в Северной Америке. Неудивительно, ведь в 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

В то же время УЕФА может воспользоваться такой популярностью Лиги чемпионов за океаном. Президент организации Александр Чеферин намекнул, что рассматривает возможность проведения некоторых матчей турнира в США.

"Футбол сейчас очень популярен в США. Американцы готовы платить за лучший продукт. Они следят за европейским футболом как любители баскетбола в Европе следят за НБА. США – очень перспективный рынок в будущем", – цитирует Чеферина ESPN.

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