Лига чемпионов будет проходить в США: президент УЕФА Чеферин заявил о такой возможности в 2026 году
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о возможности проведения матчей европейских клубных турниров на территории США в ближайшие годы. По его словам, классический футбол очень популярен в Северной Америке.
Слова Чеферина приводит ESPN.
"Мы начали обсуждать эту идею, но был чемпионат мира, а в 2024 году будет чемпионат Европы. В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, в следующем – в Лондоне, в 2025-м – в Мюнхене. После этого – увидим, это возможно", — сказал Чеферин.
Лига чемпионов считается самым престижным футбольным состязанием в Европе. Каждый год за трофей борются лучшие команды континента из всех стран Старого света.
При этом состязание пользуется большой популярностью на других континентах. Особенно европейский футбол популяризируется в Северной Америке. Неудивительно, ведь в 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.
В то же время УЕФА может воспользоваться такой популярностью Лиги чемпионов за океаном. Президент организации Александр Чеферин намекнул, что рассматривает возможность проведения некоторых матчей турнира в США.
April 25, 2023
"Футбол сейчас очень популярен в США. Американцы готовы платить за лучший продукт. Они следят за европейским футболом как любители баскетбола в Европе следят за НБА. США – очень перспективный рынок в будущем", – цитирует Чеферина ESPN.
Напомним, в боях под Бахмутом скрылся бывший футболист донецкого "Шахтера".
У португальца Криштиану Роналду начались новые проблемы в Саудовской Аравии. Это будет дорого стоить "Аль-Насру".
В Бразилии появился футбольный клуб "Мариуполь". Одна из местных команд сменила название.
Известную российскую теннисистку не пустили в самолет польской авиакомпании из-за гражданства спортсменки.
Будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино потребовал купить летом результативного нападающего.