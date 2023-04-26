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Лига чемпионов будет проходить в США: президент УЕФА Чеферин заявил о такой возможности в 2026 году

26 апреля 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Лига чемпионов будет проходить в США
Чеферин хочет перевести главный клубный турнир за океан. Фото: Reuters/Pedro Nunes
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о возможности проведения матчей европейских клубных турниров на территории США в ближайшие годы. По его словам, классический футбол очень популярен в Северной Америке.

Слова Чеферина приводит ESPN.

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"Мы начали обсуждать эту идею, но был чемпионат мира, а в 2024 году будет чемпионат Европы. В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, в следующем – в Лондоне, в 2025-м – в Мюнхене. После этого – увидим, это возможно", — сказал Чеферин.

Лига чемпионов считается самым престижным футбольным состязанием в Европе. Каждый год за трофей борются лучшие команды континента из всех стран Старого света.

При этом состязание пользуется большой популярностью на других континентах. Особенно европейский футбол популяризируется в Северной Америке. Неудивительно, ведь в 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

В то же время УЕФА может воспользоваться такой популярностью Лиги чемпионов за океаном. Президент организации Александр Чеферин намекнул, что рассматривает возможность проведения некоторых матчей турнира в США.

"Футбол сейчас очень популярен в США. Американцы готовы платить за лучший продукт. Они следят за европейским футболом как любители баскетбола в Европе следят за НБА. США – очень перспективный рынок в будущем", – цитирует Чеферина ESPN.

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