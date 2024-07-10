Людмила Кіченок програла у чвертьфіналі парного розряду Вімблдону

Людмила Кіченок та Олена Остапенко. Фото: j48tennis.net

На "Вімблдоні" пройшов останній чвертьфінальний матч "Вімблдону" у парному розряді. У ньому зіграла українка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко.

Кіченок та Остапенко програли чешці Катерині Синяковій та американці Тейлор Таунсенд, повідомив портал Новини.LIVE.

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Кіченок та Остапенко до матчу були фаворитами, але латвійка цього ж дня проводила важку гру в одиночному розряді, що не дозволило команді показати свої 100%.

Матч тривав трохи більше однієї години. Кіченок та Остапенко за цей час подали три ейси, зробили чотири подвійні помилки та реалізували один із трьох брейків.

Синякова та Таунсенд за відведений час один раз подали навиліт, зробили одну подвійну помилку та використали п'ять із 13 брейків.

Попри виліт із одиночного розряду, Людмила Кіченок залишається на "Вімбілдоні" у міксті, де разом із Мате Павічем захищає чемпіонський титул.

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