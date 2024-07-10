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Надія Кіченок не змогла вийти до півфіналу Вімблдону

10 липня 2024 18:22
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Чвертьфінал Вімблдону: Кіченок і Бабош поступилися Доулхайд і Кравчик
Тімеа Бабош та Надія Кіченок. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На "Вімблдоні" у парному розряді проходять чвертьфінальні матчі. В одному з них виступила українка Надія Кіченок.

Українка у парі з угоркою Тімеа Бабош зіграли з американками Керолайн Доулхайд та Дезіре Кравчик, повідомив портал Новини.LIVE.

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Тімеа Бабош та Надія Кіченок
Тімеа Бабош та Надія Кіченок. Фото: j48tennis.net

Надія Кіченок/Тімеа Бабош — Керолайн Доулхайд/Дезіре Кравчик — 6:1, 2:6, 0:6

Українка та угорка грають лише перший спільний турнір, але дійшли до чвертьфіналу. Проте їхніми суперницями стали сьомі сіяні Доулхайд та Кравчик, які мають дуже хорошу зіграність.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин, протягом яких Кіченок і Бабош подали три ейси, припустилися семи подвійних помилок і реалізували два з десяти брейків.

Доулхайд і Кравчик подали один ейс, у них не було подвійних помилок, і вони реалізували п'ять з дев'яти брейків.

Українка вдруге у кар'єрі дійшла до чвертьфіналу парного розряду на турнірі "Великого шолому". Минулого місяця Надія в парі з японкою Мію Като дійшла до цієї стадії на Відкритому чемпіонаті Франції.

На "Вімблдоні" після вильоту Надії Кіченок від України залишилася лише її сестра Людмила, яка виступає у парному розряді та у міксті.

Нагадаємо, Довбик зможе перейти до клубу, який регулярно веде боротьбу за чемпіонський титул. 

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Теніс Турніри Великого шлему українські тенісисти Вімблдон Надія Кіченок

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