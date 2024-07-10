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Світоліна без шансів програла Рибакіній на Вімблдоні — відео

10 липня 2024 16:46
оновлено: 16:49
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Агабекян Карен
редактор
Світоліна програла Рибакіній у чвертьфіналі Вімблдону-2024
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лондоні проходять матчі чвертьфіналу "Вімблдону". На цій стадії українка Еліна Світоліна зіграла з росіянкою Оленою Рибакіною, яка представляє Казахстан.

Світоліна програла з рахунком 0:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Раніше Світоліна з Рибакіною чотири рази грала і історія цих зустрічей неоднозначна. Дві перемоги мали Еліна та дві у представниці Казахстану. При цьому їхній єдиний матч на траві виграла Рибакіна.

П'ятий їхній матч тривав 1 годину 2 хвилини, протягом яких Світоліна подала один ейс, зробила чотири подвійні помилки та реалізувала один із двох брейк-пойнтів.

У Рибакіної було сім ейсів, одна подвійна помилка і вона реалізувала чотири із шести брейків.

У наступному колі Рибакіна зіграє проти Олени Остапенко з Латвії та Барбори Крейчикової з Чехії.

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Еліна Світоліна Теніс українські тенісисти Вімблдон

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