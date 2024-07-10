Світоліна програла Рибакіній у чвертьфіналі Вімблдону-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

У Лондоні проходять матчі чвертьфіналу "Вімблдону". На цій стадії українка Еліна Світоліна зіграла з росіянкою Оленою Рибакіною, яка представляє Казахстан.

Світоліна програла з рахунком 0:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Раніше Світоліна з Рибакіною чотири рази грала і історія цих зустрічей неоднозначна. Дві перемоги мали Еліна та дві у представниці Казахстану. При цьому їхній єдиний матч на траві виграла Рибакіна.

П'ятий їхній матч тривав 1 годину 2 хвилини, протягом яких Світоліна подала один ейс, зробила чотири подвійні помилки та реалізувала один із двох брейк-пойнтів.

У Рибакіної було сім ейсів, одна подвійна помилка і вона реалізувала чотири із шести брейків.

У наступному колі Рибакіна зіграє проти Олени Остапенко з Латвії та Барбори Крейчикової з Чехії.

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