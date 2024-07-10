Свитолина проиграла Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В Лондоне проходят матчи четвертьфинала "Уимблдона". На этой стадии украинка Элина Свитолина сыграла с представляющей Казахстан россиянкой Еленой Рыбакиной.

Свитолина проиграла со счетом 0:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ранее Свитолина с Рыбакиной четырежды играла и история этих встреч неоднозначная. Две победы было у Элины и две у представительницы Казахстана. При этом их единственный матч на траве выиграла Рыбакина.

Пятый их матч длился 1 час 2 минуты, в течение которых Свитолина подала один эйс, сделала четыре двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов.

У Рыбакиной было семь эйсов, одна двойная ошибка и она реализовала четыре из шести брейков.

В следующем круге Рыбакина сыграет против Елены Остапенко из Латвии и Барборы Крейчиковой из Чехии.

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