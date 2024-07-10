Свитолина проиграла Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона-2024

Свитолина без шансов проиграла Рыбакиной на Уимблдоне — видео
В Лондоне проходят матчи четвертьфинала "Уимблдона". На этой стадии украинка Элина Свитолина сыграла с представляющей Казахстан россиянкой Еленой Рыбакиной.
Свитолина проиграла со счетом 0:2, сообщил портал Новини.LIVE.
Елена Рыбакина — Элина Свитолина — 6:3, 6:2
Ранее Свитолина с Рыбакиной четырежды играла и история этих встреч неоднозначная. Две победы было у Элины и две у представительницы Казахстана. При этом их единственный матч на траве выиграла Рыбакина.
Пятый их матч длился 1 час 2 минуты, в течение которых Свитолина подала один эйс, сделала четыре двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов.
У Рыбакиной было семь эйсов, одна двойная ошибка и она реализовала четыре из шести брейков.
В следующем круге Рыбакина сыграет против Елены Остапенко из Латвии и Барборы Крейчиковой из Чехии.
Напомним, Довбик сможет перейти в клуб, который регулярно ведет борьбу за чемпионский титул.
Тымчик нашел новый клуб и готовится к трансферу из "Динамо".
Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера.
Ярмоленко и Шапаренко отказались от части отпуска — известна причина.
Мората получил травму после инцидента с охранником и может пропустить финал Евро-2024.
Читайте Новини.LIVE!