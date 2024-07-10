Четвертьфинал Уимблдона: Киченок и Бабош уступили Доулхайд и Кравчик

Тимеа Бабош и Надежда Киченок. Фото: j48tennis.net

На "Уимблдоне" в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи. В одном из них выступила украинка Надежда Киченок.

Украинка в паре с венгеркой Тимеа Бабош сыграли с американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик, сообщил портал Новини.LIVE.

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Тимеа Бабош и Надежда Киченок. Фото: j48tennis.net

Надежда Киченок/Тимеа Бабош — Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик — 6:1, 2:6, 0:6

Украинка и венгерка играют лишь первый совместный турнир и дошли до четвертьфинала. Однако их соперницами стали седьмые сеяные Доулхайд и Кравчик, у которых сыгранность на ином уровне.

Матч длился 1 час 36 минут, в течение которых Киченок и Бабош подали три эйса, допустили семь двойных ошибок и реализовали два из десяти брейков.

У Доулхайд и Кравчик был один эйс, не было двойных ошибок, и они реализовали пять из девяти брейков.

Украинка во второй раз в карьере дошла к четвертьфиналу парного разряда на турнире "Большого шлема". В прошлом месяце Надежда в паре с японкой Мию Като, дошла до этой стадии на Открытом чемпионате Франции.

На "Уимблдоне" после вылета Надежды Киченок от Украины осталась только ее сестра Людмила, которая выступает в парном разряде и в миксте.

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