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Надежда Киченок не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

10 июля 2024 18:22
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Четвертьфинал Уимблдона: Киченок и Бабош уступили Доулхайд и Кравчик
Тимеа Бабош и Надежда Киченок. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На "Уимблдоне" в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи. В одном из них выступила украинка Надежда Киченок.

Украинка в паре с венгеркой Тимеа Бабош сыграли с американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик, сообщил портал Новини.LIVE.

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Тимеа Бабош и Надежда Киченок
Тимеа Бабош и Надежда Киченок. Фото: j48tennis.net

Надежда Киченок/Тимеа Бабош — Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик — 6:1, 2:6, 0:6

Украинка и венгерка играют лишь первый совместный турнир и дошли до четвертьфинала. Однако их соперницами стали седьмые сеяные Доулхайд и Кравчик, у которых сыгранность на ином уровне.

Матч длился 1 час 36 минут, в течение которых Киченок и Бабош подали три эйса, допустили семь двойных ошибок и реализовали два из десяти брейков.

У Доулхайд и Кравчик был один эйс, не было двойных ошибок, и они реализовали пять из девяти брейков.

Украинка во второй раз в карьере дошла к четвертьфиналу парного разряда на турнире "Большого шлема". В прошлом месяце Надежда в паре с японкой Мию Като, дошла до этой стадии на Открытом чемпионате Франции.

На "Уимблдоне" после вылета Надежды Киченок от Украины осталась только ее сестра Людмила, которая выступает в парном разряде и в миксте.

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Теннис Турниры Большого Шлема украинские теннисисты Уимблдон Надежда Киченок

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