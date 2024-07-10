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Людмила Киченок вслед за сестрой вылетела из Уимблдона — видео

10 июля 2024 20:30
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Агабекян Карен
редактор
Людмила Киченок проиграла в четвертьфинале парного разряда Уимблдона
Людмила Киченок и Елена Остапенко. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На "Уимблдоне" прошел последний четвертьфинальный матч "Уимблдона" в парном разряде. В нем сыграла украинка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко.

Киченок и Остапенко проиграли чешке Катерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд, сообщил портал Новини.LIVE.

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Киченок и Остапенко до матча были фаворитами, но латвийка в этот же день проводила тяжелую игру в одиночном разряде, что не позволило команде показать свои 100%.

Матч длился чуть более 1 часа. Киченок и Остапенко за это время подали три эйса, сделали четыре двойные ошибки и реализовали один из трех брейков.

Синякова и Таунсенд за отведенное время один раз подали навылет, сделали одну двойную ошибку и использовали пять из 13 брейков.

Несмотря на вылет из одиночного разряда, Людмила Киченок остается на "Уимбилдоне" в миксте, где вместе с Мате Павичем защищает чемпионский титул.

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Теннис украинские теннисисты Уимблдон Людмила Киченок

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