Людмила Киченок проиграла в четвертьфинале парного разряда Уимблдона

Людмила Киченок и Елена Остапенко. Фото: j48tennis.net

На "Уимблдоне" прошел последний четвертьфинальный матч "Уимблдона" в парном разряде. В нем сыграла украинка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко.

Киченок и Остапенко проиграли чешке Катерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд, сообщил портал Новини.LIVE.

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Киченок и Остапенко до матча были фаворитами, но латвийка в этот же день проводила тяжелую игру в одиночном разряде, что не позволило команде показать свои 100%.

Матч длился чуть более 1 часа. Киченок и Остапенко за это время подали три эйса, сделали четыре двойные ошибки и реализовали один из трех брейков.

Синякова и Таунсенд за отведенное время один раз подали навылет, сделали одну двойную ошибку и использовали пять из 13 брейков.

Несмотря на вылет из одиночного разряда, Людмила Киченок остается на "Уимбилдоне" в миксте, где вместе с Мате Павичем защищает чемпионский титул.

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