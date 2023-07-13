Людмила Кіченок вперше з 2005 року представить Україну у фіналі "Вімблдону"

Павич та Киченок. Фото: twitter.com/elissetennis

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з хорватом Мате Павичем вийшли у фінал міксту на "Вімблдоні". У півфіналі обіграли британців Джонні О'Мару та Олівію Ніколс.

Матч завершився із рахунком 7:6, 4:6, 6:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для України це буде перше представництво у фіналі "Вімблдону" у міксті з 2005 року. Тоді Тетяна Перебийніс та австралієць Пол Хенлі поступилися француженці Марі Пірс та індусу Махешу Бхупаті.

Кіченок та Павич під час матчу. Фото: twitter.com/elissetennis

Павич/Л. Кіченок — О'Мара/Ніколс — 7:6, 4:6, 6:3

Матч, у якому Кіченок та Павич були фаворитами, тривав близько двох годин. Українка та хорват за відведений час подали 12 ейсів та зробили дві подвійні помилки. При цьому Людмила та Мате реалізували три із семи брейків.

У суперників ейсів не фіксували, вони припустилися чотирьох подвійних помилок і використали три з семи брейк-пойнтів.

Для Кіченок майбутній фінал стане першим на турнірах Великого Шолому. Для хорвата це буде вже 12-й фінал на мейджорах, з них 5-й у міксті. Загалом Павич виграв три турніри ВШ у парному розряді та ще два у міксті.

У матчі за титул "Вімблдону" Кіченок та Павич змагатимуться з дуетом китаянки Сюй Іфань та бельгійця Йорана Флігена.

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