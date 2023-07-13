Людмила Киченок впервые с 2005 года представит Украину в финале "Уимблдона"

Павич и Киченок. Фото: twitter.com/elissetennis

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с хорватом Мате Павичем вышли в финал микста на "Уимблдоне". В полуфинале обыграли британцев Джонни О’Мару и Оливию Николс.

Матч завершился со счетом 7:6, 4:6, 6:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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Для Украины это будет первое представительство в финале "Уимблдона" в миксте с 2005 года. Тогда Татьяна Перебийнис и австралиец Пол Хенли уступили француженке Мари Пирс и индусу Махешу Бхупати.

Киченок и Павич во время матча. Фото: twitter.com/elissetennis

Павич/Л. Киченок — О’Мара/Николс — 7:6, 4:6, 6:3

Матч, в котором Киченок и Павич были фаворитами, длился около двух часов. Украинка и хорват за отведенное время подали 12 эйсов и сделали две двойные ошибки. При этом Людмила и Мате реализовали три из семи брейков.

У соперников эйсов не фиксировали, они допустили четыре двойные ошибки и использовали три из семи брейк-пойнтов.

Для Киченок предстоящий финал стане первым на турнирах Большого Шлема. Для хорвата это будет уже 12-й финал на мэйджорах, и из 5-й в миксте. Всего Павич выиграл три турнира БШ в парном разряде и еще два в миксте.

В матче за титул "Уимблдона" Киченок и Павич сразятся с дуэтом китаянки Сюй Ифань и бельгийца Йорана Флигена.

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