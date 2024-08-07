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Лівач може стати олімпійською медалісткою через дискваліфікацію Пхегот

7 серпня 2024 12:40
Валерій Ковалевич - Редактор
Лівач змагатиметься з Сусакі в півфіналі з дзюдо через дискваліфікацію Пхегот
Оксана Лівач у боротьбі з Вінеш Пхегот. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon
Валерій Ковалевич - Редактор

Українська спортсменка Оксана Лівач отримала одразу декілька додаткових можливостей здобути олімпійську медаль. Дзюдоїстка вибула з боротьби у чвертьфіналі турніру, а потім дізналася, що візьме участь у поєдинку за "бронзу".

Лівач допустили до важливого матчу через дискваліфікацію фаворитки турніру, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Колишня чемпіонка Європи з дзюдо Оксана Лівач розпочала виступ на Олімпіаді з перемоги над Актенге Кеунімжаєвою з Узбекистану, проте вже наступного поєдинку поступилася Вінеш Пхегот з Індії. Очікувалося, що українка візьме участь у втішному поєдинку, переможець якого боротиметься за "бронзу". Проте Оксану безпосередньо допустили до боротьби за олімпійську медаль у вазі 50 кг.

Оксана Лівач
Оксана Лівач перемагає Актенге Кеунімжаєву. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Лівач допомогла дискваліфікація суперниці

Українська спортсменка отримала шанс здобути медаль після того, як Вінеш Пхегот було відсторонено від турніру. Дзюдоїстка з Індії не вклалася в ліміт ваги до 50 кг. Її місце у фіналі турніру посіла Сара Гільдебрандт із США.

Оксана Лівач боротиметься за "бронзу" з чинною олімпійською чемпіонкою Юї Сусакі. Поєдинок відбудеться у середу, 7 серпня. Початок протистояння запланований на 21:50.

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