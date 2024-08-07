Ливач сразится с Сусаки в полуфинале по дзюдо из-за дисквалификации Пхегот

Оксана Ливач в борьбе с Винеш Пхегот. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Украинская спортсменка Оксана Ливач получила сразу несколько дополнительных возможностей завоевать олимпийскую медаль. Дзюдоистка выбыла из борьбы в четвертьфинале турнира, а через несколько дней узнала, что примет участие в поединке за "бронзу".

Ливач допустили к важному матчу из-за дисквалификации фаворитки турнира, сообщает "Суспільне Спорт".

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Бывшая чемпионка Европы по дзюдо Оксана Ливач начала выступление на Олимпиаде с победы над Актенге Кеунимжаевой из Узбекистана, однако уже в следующем поединке уступила Винеш Пхегот из Индии. Ожидалось, что украинка примет участие в утешительном поединке, победитель которого поборется за "бронзу". Однако Оксану напрямую допустили к борьбе за олимпийскую медаль в весе 50 кг.

Оксана Ливач побеждает Актенге Кеунимжаеву. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Ливач помогла дисквалификация соперницы

Украинская спортсменка получила шанс завоевать медаль после того, как Винеш Пхегот была отстранена от турнира. Дзюдоистка из Индии не уложилась в лимит веса до 50 кг. Ее место в финале турнира заняла Сара Хильдебрандт из США.

Оксана Ливач будет бороться за "бронзу" с действующей олимпийской чемпионкой Юи Сусаки. Поединок состоится в среду, 7 августа. Начало противостояния запланировано на 21:50.

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