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Лівач розгромно програла бронзовий фінал на Олімпійських іграх

7 серпня 2024 22:52
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Лівач програла бронзовий фінал Олімпіади-2024 японці Сусакі
Оксана Лівач та Юї Сусакі. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх-2024 проходять фінальні сутички у спортивній боротьбі у жінок. У ваговій категорії до 50 кг українка Оксана Лівач у бронзовому фіналі змагається з японкою Юї Сусакі.

Як й на Токіо-2020, Лівач програла бронзовий фінал, повідомив портал Новини.LIVE.

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Оксана Ливач та Юи Сусаки
Оксана Лівач та Юї Сусакі. Фото: Reuters

Бій Лівач — Сусакі

Лівач у чвертьфіналі програла представниці Індії Вінеш Пхогат. Оскільки суперниця потім вийшла в фінал українка мата змагатися у втішних сутичках.

Однак Пхогат перед другим змагальним днем провалила зважування і була дискваліфікована. Тому Оксана отримала відразу сутичку в бронзовому фіналі. Суперницею українки стала олімпійська чемпіонка Токіо-2020.

Перед поєдинком Сусакі була фаворитом і почала це доводити з перших секунд сутички. Ледь почалася друга половина поєдинку, як Юї зробила рахунок 10:0 та достроково перемогла.

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