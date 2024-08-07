Левушка проиграла бронзовый финал Олимпиады-2024 японкеСусаки

Оксана Ливач и Юи Сусаки. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2024 проходят финальные стычки в спортивной борьбе у женщин. В весовой категории до 50 кг украинка Оксана Ливач в бронзовом финале соперничала с японкой Юи Сусаки.

Как и на Токио-2020, Ливач проиграла бронзовый финал, сообщил портал Новини.LIVE.

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Оксана Ливач и Юи Сусаки. Фото: Reuters

Бой Ливач — Сусаки

Ливач в четвертьфинале проиграла представительнице Индии Винеш Пхогат. Поскольку соперница потом вышла в финал украинка должна была соревноваться в утешительных столкновениях.

Однако Пхогат перед вторым соревновательным днем провалила взвешивание и была дисквалифицирована. Поэтому Оксана получила сразу стычку в бронзовом финале. Соперницей украинки стала олимпийская чемпионка Токио-2020.

Перед поединком Сусаки была фаворитом и начала это доказывать с первых секунд стычки. Едва началась вторая половина поединка, как Юи сделала счет 10:0 и досрочно победила.

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