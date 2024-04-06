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Лівач виграла четверту олімпійську ліцензію у боротьбі

6 квітня 2024 23:35
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Агабекян Карен
редактор
Лівач виграла четверту олімпійську ліцензію у боротьбі
Українська борчиня Оксана Лівач. Фото: ukrwrestling.com.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Баку (Азербайджан) проходить європейський олімпійський кваліфікаційний турнір із боротьби. Ще одну ліцензію принесла жіноча збірна.

У вирішальному матчі за ліцензію Оксані Лівач довелося перемогти колишню українську борчиню Марію Стадник, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олімпійську ліцензію у спортивній боротьбі виборола українка Лівач у ваговій категорії до 50 кг.

Українка у чвертьфіналі пройшла Джулі Сабатьє, а у півфіналі вона зустрілася з чотириразовою призеркою Олімпійських ігор Стадник, яка представляє Азербайджан. Оксана перемогла, попри досвід Марії.

У напруженому півфіналі за 10 секунд до кінця сутички Лівач програвала з рахунком 0:2, але все ж таки змогла зробити кидок на чотири бали і зробити туше.

До 26-річної Лівач ліцензії вибороли Ірина Коляденко та борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіз Насібов.

У Баку дійшли до півфіналів, але не змогли перемогти та виграти ліцензії Аліна Грушина-Акобія (до 57кг) та Манола Скобельська (до 68 кг).

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Олімпійські ігри
Оксана Лівач
Олімпіада-2024
боротьба
вільна боротьба

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