Лівач виграла четверту олімпійську ліцензію у боротьбі

Українська борчиня Оксана Лівач. Фото: ukrwrestling.com.ua

У Баку (Азербайджан) проходить європейський олімпійський кваліфікаційний турнір із боротьби. Ще одну ліцензію принесла жіноча збірна.

У вирішальному матчі за ліцензію Оксані Лівач довелося перемогти колишню українську борчиню Марію Стадник, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олімпійську ліцензію у спортивній боротьбі виборола українка Лівач у ваговій категорії до 50 кг.

Українка у чвертьфіналі пройшла Джулі Сабатьє, а у півфіналі вона зустрілася з чотириразовою призеркою Олімпійських ігор Стадник, яка представляє Азербайджан. Оксана перемогла, попри досвід Марії.

У напруженому півфіналі за 10 секунд до кінця сутички Лівач програвала з рахунком 0:2, але все ж таки змогла зробити кидок на чотири бали і зробити туше.

До 26-річної Лівач ліцензії вибороли Ірина Коляденко та борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіз Насібов.

У Баку дійшли до півфіналів, але не змогли перемогти та виграти ліцензії Аліна Грушина-Акобія (до 57кг) та Манола Скобельська (до 68 кг).

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