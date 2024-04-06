Ливач выиграла четвертую олимпийскую лицензию в борьбе
В Баку (Азербайджан) проходит европейский олимпийский квалификационный турнир по борьбе. Еще одну лицензию принесла женская сборная.
В решающем матче за лицензию Оксане Ливач пришлось победить бывшую украинскую борчиху Марию Стадник, сообщил портал Новини.LIVE.
Четвертая лицензии сборной Украины
Олимпийскую лицензию в спортивной борьбе завоевала украинка Ливач в весовой категории до 50 кг.
Украинка в четвертьфинале прошла Джули Сабатье, а в полуфинале она встретилась с представляющей Азербайджан четырехкратной призершей Олимпийских игр Стадник. Оксана победила, несмотря на опыт Марии.
В напряженном полуфинале за 10 секунд до конца схватки Ливая проигрывала со счетом 0:2, но все же смогла совершить бросок на четыре балла и сделать туше.
До 26-летней Ливач лицензии завоевали Ирина Коляденко и борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов.
В Баку дошли до полуфиналов, но не смогли победить и выиграть лицензии Алина Грушина-Акобия (до 57кг) и Манола Скобельская (до 68 кг).
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