Ліверпуль запросить тренера з Італії на заміну Клоппу — є два кандидати

Сімоне Індзагі в "Інтері". Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Англійський "Ліверпуль" продовжує пошуки нового головного тренера команди, який замінить Юрґена Клоппа. Стали відомі нові претенденти на цю посаду.

Новим наставником "Ліверпуля" може стати фахівець з італійської Серії А, повідомляє The Ahtletic.

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Тьяго Мотта керує грою "Болоньї". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Хто може очолити "Ліверпуль"

Головними кандидатами на посаду тренера "червоних" стали спеціалісти, які працюють в Італії. Йдеться про Сімона Індзагі та Тьяго Мотту.

Колишній форвард "Лаціо" вже декілька років успішно працює із "Інтером". Минулого сезону він вивів команду у фінал Ліги чемпіонів, а за підсумками цьогорічної кампанії готується зробити "нерадзуррі" чемпіонами Італії.

Ексфутболіст "Барселони" Тьяго Мотта теж вважається молодим та перспективним тренером. За підсумками 29 турів чемпіонату Італії його "Болонья" посідає четверте місце у турнірній таблиці.

Фаворитом на місце у "Ліверпулі" є Індзагі, оскільки Мотта не розмовляє англійською.

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