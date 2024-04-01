Ліверпуль запросить тренера з Італії на заміну Клоппу — є два кандидати
Англійський "Ліверпуль" продовжує пошуки нового головного тренера команди, який замінить Юрґена Клоппа. Стали відомі нові претенденти на цю посаду.
Новим наставником "Ліверпуля" може стати фахівець з італійської Серії А, повідомляє The Ahtletic.
"Червоні" планують запросити тренера з Італії після того, як наставник "Баєра" Хабі Алонсо вирішив залишитись у Леверкузені. Керівництво "Ліверпуля" шукає спеціаліста, який зможе працювати на "Енфілді" тривалий час.
Хто може очолити "Ліверпуль"
Головними кандидатами на посаду тренера "червоних" стали спеціалісти, які працюють в Італії. Йдеться про Сімона Індзагі та Тьяго Мотту.
Колишній форвард "Лаціо" вже декілька років успішно працює із "Інтером". Минулого сезону він вивів команду у фінал Ліги чемпіонів, а за підсумками цьогорічної кампанії готується зробити "нерадзуррі" чемпіонами Італії.
Ексфутболіст "Барселони" Тьяго Мотта теж вважається молодим та перспективним тренером. За підсумками 29 турів чемпіонату Італії його "Болонья" посідає четверте місце у турнірній таблиці.
Фаворитом на місце у "Ліверпулі" є Індзагі, оскільки Мотта не розмовляє англійською.
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