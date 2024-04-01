Ливерпуль пригласит тренера из Италии на замену Клоппу — есть два кандидата

Симоне Индзаги в "Интере". Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Английский "Ливерпуль" продолжает поиски нового главного тренера команды, который заменит Юргена Клоппа. Стали известны новые претенденты на эту должность.

Новым наставником "Ливерпуля" может стать специалист из итальянской Серии А, сообщает The Ahtletic.

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Тьяго Мотта руководит игрой "Болоньи". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Кто может возглавить "Ливерпуль"

Главными кандидатами на должность тренера "красных" стали специалисты, которые работают в Италии. Речь идет о Симоне Индзаги и Тьяго Мотте.

Бывший форвард "Лацио" уже несколько лет успешно работает с "Интером". В прошлом сезоне он вывел команду в финал Лиги чемпионов, а по итогам нынешней кампании готовится сделать "нерадзурри" чемпионами Италии.

Экс-футболист "Барселоны" Тьяго Мотта тоже считается молодым и перспективным тренером. По итогам 29 туров чемпионата Италии его "Болонья" занимает четвертое место в турнирной таблице.

Фаворитом на место в "Ливерпуле" является Индзаги, поскольку Мотта не говорит по-английски.

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