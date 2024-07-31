Лівий берег планує активну трансферну кампанію — що відомо

Футболісти "Лівого берега" святкують перемогу Фото: instagram.com/fc_liviybereh/

У фіналі "Турніру чотирьох" футбольна команда "Лівий берег" розгромила у Рівному "Минай" з рахунком 3:0. Підопічні Віталія Первака здобули право зіграти в УПЛ у сезоні 2024/2025.

У найближчі тижні на "Лівий берег" чекають серйозні зміни, повідомляє портал Sport.ua.

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"Лівий берег" замінить в українській Прем'єр-лізі "Дніпро-1", який через фінансові проблеми фактично припинив існування. У вирішальному матчі за право виступати в елітному дивізіоні українського футболу підопічні Віталія Первака упевнено обіграли "Минай". Але амбіції команди з Київської області сягають набагато далі.

Віталій Первак перед матчем. Фото: instagram.com/fc_liviybereh/

Що планує "Лівий берег"

Головний тренер команди Віталій Первак назвав секрет упевненої гри своїх підопічних. Він попросив футболістів дисципліновано діяти в обороні та організовано грати через пас у середній лінії. "Лівий берег" ретельно проаналізував сильні сторони суперника і зробив висновки зі власних помилок, яких було допущено в минулому поєдинку.

Віталій Первак вдячний футболістам за те, що вони виконали завдання та кваліфікувалися у регулярну першість УПЛ. Але тренер розуміє, що команді необхідне посилення, щоби гідно виступати в елітному дивізіоні. Він запевнив, що найближчим часом у ФК "Лівий берег" з'являться новачки.

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