Левый берег планирует активную трансферную кампанию — что известно

Левый берег пообещал подписать новых футболистов после выхода в УПЛ
В финале "Турнира четырех" футбольная команда "Левый берег" разгромила в Ровно "Минай" со счетом 3:0. Подопечные Виталия Первака завоевали право сыграть в УПЛ в сезоне 2024/2025.
В ближайшие недели "Левый берег" ждут серьезные изменения, сообщает портал Sport.ua.
"Левый берег" заменит в украинской Премьер-лиги "Днепр-1", который из-за финансовых проблем фактически прекратил существование. В решающем матче за право выступать в элитном дивизионе украинского футбола подопечные Виталия Первака уверенно обыграли "Минай". Но амбиции команды из Киевской области простираются гораздо дальше.
Что планирует "Левый берег"
Главный тренер команды Виталий Первак назвал секрет уверенной игры своих подопечных. Он попросил футболистов дисциплинированно действовать в обороне и организованно играть через пас в средней линии. "Левый берег" тщательно проанализировал сильные стороны соперника и сделал выводы из собственных ошибок, которые были допущены в прошлом поединке.
Виталий Первак благодарен футболистам за то, что они выполнили задачу и квалифицировались в регулярное первенство УПЛ. Но тренер понимает, что команде необходимо усиление, чтобы достойно выступать в элитном дивизионе. Он заверил, что в ближайшее время в ФК "Левый берег" появятся новички.
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