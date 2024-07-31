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Левый берег пообещал подписать новых футболистов после выхода в УПЛ

31 июля 2024 10:41
Валерий Ковалевич - Редактор
Левый берег планирует активную трансферную кампанию — что известно
Футболисты "Левого берега" празднуют победу. Фото: instagram.com/fc_liviybereh/
Валерий Ковалевич - Редактор

В финале "Турнира четырех" футбольная команда "Левый берег" разгромила в Ровно "Минай" со счетом 3:0. Подопечные Виталия Первака завоевали право сыграть в УПЛ в сезоне 2024/2025.

В ближайшие недели "Левый берег" ждут серьезные изменения, сообщает портал Sport.ua

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"Левый берег" заменит в украинской Премьер-лиги "Днепр-1", который из-за финансовых проблем фактически прекратил существование. В решающем матче за право выступать в элитном дивизионе украинского футбола подопечные Виталия Первака уверенно обыграли "Минай". Но амбиции команды из Киевской области простираются гораздо дальше. 

Виталий Первак
Виталий Первак перед матчем. Фото: instagram.com/fc_liviybereh/

Что планирует "Левый берег" 

Главный тренер команды Виталий Первак назвал секрет уверенной игры своих подопечных. Он попросил футболистов дисциплинированно действовать в обороне и организованно играть через пас в средней линии. "Левый берег" тщательно проанализировал сильные стороны соперника и сделал выводы из собственных ошибок, которые были допущены в прошлом поединке.

Виталий Первак благодарен футболистам за то, что они выполнили задачу и квалифицировались в регулярное первенство УПЛ. Но тренер понимает, что команде необходимо усиление, чтобы достойно выступать в элитном дивизионе. Он заверил, что в ближайшее время в ФК "Левый берег" появятся новички. 

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