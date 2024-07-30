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Левый Берег разгромил Минай и стал клубом УПЛ — видео

30 июля 2024 21:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Левый Берег побеждает Минай 3:0 и занимает место Днепра-1 в УПЛ
Футболисты "Левого Берега". Фото: "Левый Берег"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Состоялся финал мини-турнира за место в УПЛ вместо выбившего "Днепра-1". Оспорили главный приз киевский "Левый Берег" и ужгородский "Минай".

Победил в матче "Левый Берег", сообщил портал Новини.LIVE

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Матч "Левый Берег" — "Минай"

"Левый Берег" вышел вперед на 18-й минуте. После углового Банада пробил головой. Его удар Бандура отбил на ногу Сухоручко.

На 29-й минуте киевляне забили второй мяч. Синица сместился с правого фланга на левый край штрафной и забил очень красивый гол в дальний угол ворот.

Затем на 65-й минуте "Левый Берег" сделал счет разгромным. После паса Сухоручко в глубину штрафной Когут реализовал выход на ворота.

Левый Берег — Минай 3:0

Голы: Сухоручко, 19, Синица, 29, М. Когут

"Левый Берег": Механив — Соколов, Якимив, Самар, Дударенко — Банада, Дедух (Спиваков, 83) — Войцеховский (Галас, 68), Синица (Колесник, 68), М. Когут (Литовченко, 74) — Сухоручко (И. Когут, 68).

"Минай": Бандура — Чуев, Скиба (Демиденко, 70), Прокопчук, Дворовенко (Кисиль, 46) — Шалфеев, Кораблин (Воробчак, 70), Матюшенко — Дмитрук, Гуничев (Ременяк, 46), Вакула (Тищук, 88).

Предупреждения: Спиваков — Гуничев, Матюшенко, Скиба

На 90+2-й минуте был удален Андрей Спиваков ("Левый берег") за второе предупреждение.

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Реал" согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

футбол УПЛ Минай Левый Берег

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