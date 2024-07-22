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В УПЛ вынесли решение о команде, которая заменит Днепр-1 — детали

22 июля 2024 14:13
Валерий Ковалевич - Редактор
УАФ решила, какая команда займет место Днепра-1 в Премьер-лиге
Футболисты "Миная" перед матчем. Фото: instagram.com/minaj_footballclub/
Валерий Ковалевич - Редактор

Футбольный клуб "Днепр-1" не сыграет в новом сезоне чемпионата Украины по футболу. Исполком УАФ постановил, что его место займет другая команда.

Победитель специального мини-турнира сможет принять участие в УПЛ, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Сезон 2024/2025 в украинской Премьер-лиге будет перенесен в связи с тем, что в элитном дивизионе появилось вакантное место. "Днепр-1" не примет участие в турнире. На место этого клуба претендуют сразу четыре команды.

Металлист 1975
Тренировка "Металлиста 1975". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/ 

Окончательное решение УАФ 

Исполком Украинской Ассоциации футбола намерен провести небольшой турнир, победитель которого сыграет в УПЛ. За право представлять клуб в Премьер-лиге будут бороться "Минай", "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр". 

С помощью жеребьевки будут определены пары соперников в этом турнире. Матчи должны состояться 26 и 30 июля на нейтральных стадионах. 

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

Звезда "Реала" отказался от зарплаты в размере 200 млн долларов в легендарном клубе. 

Усик сделал первое фото с новорожденной дочерью. 

Кварцяный объяснил, как нужно заменить "Днепр-1" в УПЛ. 

спорт УАФ футбол УПЛ Минай Днепр-1 ФК Металлист 1925 Эпицентр Левый Берег

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