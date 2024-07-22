УАФ решила, какая команда займет место Днепра-1 в Премьер-лиге

Футболисты "Миная" перед матчем. Фото: instagram.com/minaj_footballclub/

Футбольный клуб "Днепр-1" не сыграет в новом сезоне чемпионата Украины по футболу. Исполком УАФ постановил, что его место займет другая команда.

Победитель специального мини-турнира сможет принять участие в УПЛ, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Сезон 2024/2025 в украинской Премьер-лиге будет перенесен в связи с тем, что в элитном дивизионе появилось вакантное место. "Днепр-1" не примет участие в турнире. На место этого клуба претендуют сразу четыре команды.

Тренировка "Металлиста 1975". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Окончательное решение УАФ

Исполком Украинской Ассоциации футбола намерен провести небольшой турнир, победитель которого сыграет в УПЛ. За право представлять клуб в Премьер-лиге будут бороться "Минай", "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр".

С помощью жеребьевки будут определены пары соперников в этом турнире. Матчи должны состояться 26 и 30 июля на нейтральных стадионах.

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