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В УПЛ ухвалили рішення про команду, яка замінить Дніпро-1 — деталі

22 липня 2024 14:13
Валерій Ковалевич - Редактор
УАФ вирішила, яка команда посяде місце Дніпра-1 у Прем'єр-лізі
Футболісти "Миная" перед матчем. Фото: instagram.com/minaj_footballclub/
Валерій Ковалевич - Редактор

Футбольний клуб "Дніпро-1" не зіграє у новому сезоні чемпіонату України з футболу. Виконком УАФ ухвалив, що його місце займе інша команда.

Переможець спеціального мінітурніру зможе взяти участь в УПЛ, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Сезон 2024/2025 в українській Прем'єр-лізі буде перенесено через те, що в елітному дивізіоні з'явилося вакантне місце. "Дніпро-1" не візьме участь у турнірі. На місце цього клубу претендують одразу чотири команди.

Металіст 1975
Тренування "Металіста 1975". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Остаточне рішення УАФ

Виконком Української Асоціації футболу має намір провести невеликий турнір, переможець якого зіграє в УПЛ. За право представляти клуб у Прем'єр-лізі боротимуться "Минай", "Металіст 1925", "Лівий Берег" та "Епіцентр".

За допомогою жеребкування будуть визначені пари суперників у цьому турнірі. Матчі мають відбутися 26 та 30 липня на нейтральних стадіонах.

Нагадаємо, Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі. 

Зірка "Реалу" відмовився від зарплати в розмірі 200 млн доларів у легендарному клубі. 

Усик зробив перше фото з новонародженою донькою. 

Кварцяний пояснив, як потрібно замінити "Дніпро-1" в УПЛ. 

спорт УАФ футбол УПЛ Минай Дніпро-1 ФК Металіст 1925 Епіцентр Лівий берег

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