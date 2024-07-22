УАФ вирішила, яка команда посяде місце Дніпра-1 у Прем'єр-лізі

Футболісти "Миная" перед матчем. Фото: instagram.com/minaj_footballclub/

Футбольний клуб "Дніпро-1" не зіграє у новому сезоні чемпіонату України з футболу. Виконком УАФ ухвалив, що його місце займе інша команда.

Переможець спеціального мінітурніру зможе взяти участь в УПЛ, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Сезон 2024/2025 в українській Прем'єр-лізі буде перенесено через те, що в елітному дивізіоні з'явилося вакантне місце. "Дніпро-1" не візьме участь у турнірі. На місце цього клубу претендують одразу чотири команди.

Тренування "Металіста 1975". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Остаточне рішення УАФ

Виконком Української Асоціації футболу має намір провести невеликий турнір, переможець якого зіграє в УПЛ. За право представляти клуб у Прем'єр-лізі боротимуться "Минай", "Металіст 1925", "Лівий Берег" та "Епіцентр".

За допомогою жеребкування будуть визначені пари суперників у цьому турнірі. Матчі мають відбутися 26 та 30 липня на нейтральних стадіонах.

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