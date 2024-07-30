Лівий Берег перемагає Минай 3:0 і посідає місце Дніпра-1 в УПЛ

Футболісти "Лівого Берегу". Фото: "Лівий Берег"

Відбувся фінал міні-турніру за місце в УПЛ замість "Дніпра-1", який вибув. Грали за головний приз київський "Лівий Берег" та ужгородський "Минай".

Переміг у матчі "Лівий Берег", повідомив портал Новини.LIVE

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Матч "Лівий Берег" — "Минай"

"Лівий Берег" вийшов уперед на 18-й хвилині. Після кутового Банада пробив головою. Його удар Бандура відбив на ногу Сухоручка.

На 29-й хвилині кияни забили другий м'яч. Синиця змістився з правого флангу на лівий край штрафного майданчика і забив дуже гарний гол у дальній кут воріт.

Потім на 65-й хвилині "Лівий Берег" зробив рахунок розгромним. Після пасу Сухоручко у глибину штрафного майданчика Когут реалізував вихід на ворота.

"Лівий берег" — "Минай" — 3:0

Голи: Сухоручко, 19, Синиця, 29, М. Когут

"Лівий берег": Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко — Банада, Дедух (Співаков, 83) — Войцеховський (Галас, 68), Синиця (Колесник, 68), М. Когут (Литовченко, 74) — Сухоручко (І. Когут, 68).

"Минай": Бандура — Чуєв, Скиба (Демиденко, 70), Прокопчук, Дворовенко (Кисіль, 46) — Шалфєєв, Кораблін (Воробчак, 70), Матюшенко — Дмитрук, Гунічев (Ременяк, 46), Вакула (Тищук, 88).

Попередження: Співаков — Гуничєв, Матюшенко, Скиба

На 90+2-й хвилині було вилучено Андрія Співакова ("Лівий берег") за друге попередження.

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