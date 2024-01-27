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ЛНЗ купує двох гравців однієї із збірних Європи

27 січня 2024 12:30
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Агабекян Карен
редактор
ЛНЗ купує двох гравців однієї із збірних Європи
Центральний захисник Хайдін Саліху. Фото: "Дріта"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Черкаський ЛНЗ ближче до завершення трансферного вікна здивує своїми новими придбаннями. Клуб підпише якісних іноземних гравців.

За інформацією журналіста Арлінда Садіка, ЛНЗ підпише двох гравців із Косова.

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Хто ж переїде до Черкас

За інформацією джерела, ЛНЗ домовився про трансфер футболістів футбольного клубу "Дріта", який іде третім у чемпіонаті Косова.

До Черкас переїдуть 22-річний захисник Хайдін Саліху та 25-річний півзахисник Мухаррем Яшарі.

За центрального захисника молодіжної збірної Косово заплатять 400 тисяч євро. При цьому авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 325 тисяч євро.

За атакувального півзахисника національної збірної Косово (3 матчі) Яшарі невідомо скільки заплатять. При цьому статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 400 тисяч євро.

Зазначимо, що раніше ЛНЗ оформили перехід колишнього нападника естонської "Левадії" 20-річного камерунця Молло Бессалі.

Нагадаємо, Трубін піде з "Бенфіки" влітку — де гратиме українець.

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