ЛНЗ купує двох гравців однієї із збірних Європи
Черкаський ЛНЗ ближче до завершення трансферного вікна здивує своїми новими придбаннями. Клуб підпише якісних іноземних гравців.
За інформацією журналіста Арлінда Садіка, ЛНЗ підпише двох гравців із Косова.
Ekskluzive— Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) January 26, 2024
Hajdin Salihu dhe Muharrem Jashari do të transferohen në Ukrainë 🇺🇦 te skuadra LNZ Cherkasy
“Intelektualët” do të përfitojnë rreth 400 mijë euro nga transferimi i dyshes
Хто ж переїде до Черкас
За інформацією джерела, ЛНЗ домовився про трансфер футболістів футбольного клубу "Дріта", який іде третім у чемпіонаті Косова.
До Черкас переїдуть 22-річний захисник Хайдін Саліху та 25-річний півзахисник Мухаррем Яшарі.
За центрального захисника молодіжної збірної Косово заплатять 400 тисяч євро. При цьому авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 325 тисяч євро.
За атакувального півзахисника національної збірної Косово (3 матчі) Яшарі невідомо скільки заплатять. При цьому статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 400 тисяч євро.
Зазначимо, що раніше ЛНЗ оформили перехід колишнього нападника естонської "Левадії" 20-річного камерунця Молло Бессалі.
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