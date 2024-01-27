ЛНЗ купує двох гравців однієї із збірних Європи

Центральний захисник Хайдін Саліху. Фото: "Дріта"

Черкаський ЛНЗ ближче до завершення трансферного вікна здивує своїми новими придбаннями. Клуб підпише якісних іноземних гравців.

За інформацією журналіста Арлінда Садіка, ЛНЗ підпише двох гравців із Косова.

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Hajdin Salihu dhe Muharrem Jashari do të transferohen në Ukrainë 🇺🇦 te skuadra LNZ Cherkasy



“Intelektualët” do të përfitojnë rreth 400 mijë euro nga transferimi i dyshes — Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) January 26, 2024

Хто ж переїде до Черкас

За інформацією джерела, ЛНЗ домовився про трансфер футболістів футбольного клубу "Дріта", який іде третім у чемпіонаті Косова.

До Черкас переїдуть 22-річний захисник Хайдін Саліху та 25-річний півзахисник Мухаррем Яшарі.

За центрального захисника молодіжної збірної Косово заплатять 400 тисяч євро. При цьому авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 325 тисяч євро.

За атакувального півзахисника національної збірної Косово (3 матчі) Яшарі невідомо скільки заплатять. При цьому статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 400 тисяч євро.

Зазначимо, що раніше ЛНЗ оформили перехід колишнього нападника естонської "Левадії" 20-річного камерунця Молло Бессалі.

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