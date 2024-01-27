ЛНЗ покупает двух игроков одной из сборных Европы

Центральный защитник Хайдин Салиху. Фото: "Дрита"

Черкасский ЛНЗ ближе к завершению трансферного окна удивит своими новыми приобретениями. Клуб подпишет качественных иностранных игроков.

По информации журналиста Арлинда Садика, ЛНЗ подпишет двух игроков из Косово.

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Кто же переедет в Черкассы

По информации источника, ЛНЗ договорился о трансфере футболистов футбольного клуба "Дрита", который идет третьим в чемпионате Косово.

В Черкассы переедут 22-летний защитник Хайдин Салиху и 25-летний полузащитник Мухаррем Яшари.

За центрального защитника молодежной сборной Косово заплатят 400 тысяч евро. При этом авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 325 тысяч евро.

За атакующего полузащитника национальной сборной Косово (3 матча) Яшари неизвестно сколько заплатят. При этом статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Отметим, что ранее ЛНЗ оформили переход бывшего нападающего эстонской "Левадии" 20-летнего камерунца Молло Бессалы.

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