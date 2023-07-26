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ЛНЗ підписав зіркового "ексдинамівця", який грав за збірну України

26 липня 2023 13:55
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Агабекян Карен
редактор
ЛНЗ підписав зіркового "ексдинамівця", який грав за збірну України
Денис Олійник. Фото: ЛНЗ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Черкаський ЛНЗ є одною з найактивніших команд Української прем’єр-ліги у літнє трансферне вікно. Щоб підтвердити отриманий статус клуб оголосив гучне підписання.

Новачок УПЛ уклав контракт з колишнім гравцем збірної України та низки топових українських клубів.

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Зазначимо, що раніше ЛНЗ уклав контракт з ще одним колишнім вихованцем київського "Динамо" та ексгравцем збірної України Сергієм Рибалкою.

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Новим гравцем ЛНЗ  став 36-річний вихованець київського "Динамо" Денис Олійник.

У клубі повідомили, що Олійник гратиме під 16-м номером. Але фінансові умови та термін контракту не розкрили.

Олійник в Україні виступав за "Нафтовик", "Динамо", "Арсенал" Київ, "Металіст", "Дніпро", "Десну", "Кобру" та "Ворсклу". В Європі півзахисник захищав кольори нідерландського "Вітесса", німецького "Дармштадта" та фінського "СІК".

За національну збірну України Олійник зіграв 12 матчів.

Минулого сезону Олійник провів 25 матчів за полтавську "Ворсклу", в яких забив два м’ячі та зробив чотири гольові передачі. Влітку Денис пішов з "Ворскли" як вільний агент.

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