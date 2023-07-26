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ЛНЗ подписал звездного "экс-динамовца", игравшего за сборную Украины

26 июля 2023 13:55
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Агабекян Карен
редактор
ЛНЗ подписал звездного "экс-динамовца", игравшего за сборную Украины
Денис Олейник. Фото: ЛНЗ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Черкасский ЛНП является одной из самых активных команд Украинской премьер-лиги в летнее трансферное окно. Чтобы подтвердить полученный статус, клуб объявил громкое подписание.

Новичок УПЛ заключил контракт с бывшим игроком сборной Украины и ряда топовых украинских клубов.

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Отметим, что ранее ЛНЗ заключил контракт с еще одним бывшим воспитанником киевского "Динамо" и экс-игроком сборной Украины Сергеем Рыбалкой.

 

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Новым игроком ЛНЗ стал 36-летний воспитанник киевского "Динамо" Денис Олейник.

В клубе сообщили, что Олейник будет играть под 16-м номером. Но финансовые условия и сроки контракта не раскрыли.

Олейник в Украине выступал за "Нефтяник", "Динамо", "Арсенал" Киев, "Металлист", "Днепр", "Десну", "Кобру" и "Ворсклу". В Европе полузащитник защищал цвета нидерландского "Витесса", немецкого "Дармштадта" и финского "СИК".

За национальную сборную Украины Олейнык сыграл 12 матчей.

В прошлом сезоне Олейник провел 25 матчей за полтавскую "Ворсклу", в которых забил два мяча и сделал четыре голевых передачи. Летом Денис ушел из "Ворсклы" как свободный агент.

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