ЛНЗ подписал звездного "экс-динамовца", игравшего за сборную Украины
Черкасский ЛНП является одной из самых активных команд Украинской премьер-лиги в летнее трансферное окно. Чтобы подтвердить полученный статус, клуб объявил громкое подписание.
Новичок УПЛ заключил контракт с бывшим игроком сборной Украины и ряда топовых украинских клубов.
Отметим, что ранее ЛНЗ заключил контракт с еще одним бывшим воспитанником киевского "Динамо" и экс-игроком сборной Украины Сергеем Рыбалкой.
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Новым игроком ЛНЗ стал 36-летний воспитанник киевского "Динамо" Денис Олейник.
В клубе сообщили, что Олейник будет играть под 16-м номером. Но финансовые условия и сроки контракта не раскрыли.
Олейник в Украине выступал за "Нефтяник", "Динамо", "Арсенал" Киев, "Металлист", "Днепр", "Десну", "Кобру" и "Ворсклу". В Европе полузащитник защищал цвета нидерландского "Витесса", немецкого "Дармштадта" и финского "СИК".
За национальную сборную Украины Олейнык сыграл 12 матчей.
В прошлом сезоне Олейник провел 25 матчей за полтавскую "Ворсклу", в которых забил два мяча и сделал четыре голевых передачи. Летом Денис ушел из "Ворсклы" как свободный агент.
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