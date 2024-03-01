ЛНЗ вбиває надії Полісся на медалі в чемпіонаті України

Таллес в атаці. Фото: УПЛ

Житомирське Полісся несподівано поступилось на власному полі ЛНЗ у першому матчі 19 туру УПЛ. Єдиний гол гості провели в компенсований час після помилки воротаря господарів Бойко.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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У першому таймі можна згадати хіба що дальній удар нападника ЛНЗ Молло вище воріт. У другому таймі активніше почали працювати господарі. Небезпечними були удари від Фортюне, Крушинського, Козака, Шабанова й ще кілька спроб.

Доволі довго мовчали гості у власних атаках, але спочатку почали ловити опонентів під час контрнаступів, а потім і взагалі позиційно перейшли на чужу половину в пресингу.

Вирішальну помилку здійснив Бойко

Саме це й підсумку призвело до того, що на 90+3 хвилині воротар Денис Бойко мусив квапитись із вибиванням м’яча за межі власного штрафного, що призвело до фатальної помилки.

Пропускаємо на останніх хвилинах та поступаємось з рахунком 0:1.



👉 Обрати «Вовка матчу»: https://t.co/OoBKI6zi2R#ПоліссяЛНЗ pic.twitter.com/nZUhuA6EQp — ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) March 1, 2024

Подарував м’яч Олійнику на рівному місці, а перед тим водночас розкинулась уся площина воріт.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме Олександрію, а черкаський ЛНЗ гостюватиме в харківського Металіста 1925.

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