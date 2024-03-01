ЛНЗ убивает надежды Полесья на медали в чемпионате Украины

Таллес в атаке. Фото: УПЛ

Житомирское Полесье неожиданно уступило собственное поле ЛНС в первом матче 19 тура УПЛ . Единственный гол гости провели в компенсированное время после ошибки вратаря хозяев Бойко.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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В первом тайме можно упомянуть разве что дальний удар нападающего ЛНЗ Молло выше ворот. Во втором тайме активнее заработали хозяева. Опасны были удары от Фортюне, Крушинского, Казака, Шабанова и еще несколько попыток.

Довольно долго молчали гости в своих атаках, но сначала начали ловить оппонентов во время контрнаступлений, а потом и вообще позиционно перешли на чужую половину в прессинге.

Решающую ошибку совершил Бойко

Именно это и итог привело к тому, что на 90+3 минуте вратарь Денис Бойко должен был торопиться с выбиванием мяча за пределы собственного штрафного, что привело к роковой ошибке.

Пропускаем на последних минутах и уступаем со счетом 0:1.



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Подарил мяч Олийныку на ровном месте, а перед тем раскинулась вся плоскость ворот.

В следующем туре житомирское Полесье будет принимать Александрию, а черкасский ЛНЗ будет гостить у харьковского Металлиста 1925 года.

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