ЛНЗ убивает надежды Полесья на медали в чемпионате Украины
Житомирское Полесье неожиданно уступило собственное поле ЛНС в первом матче 19 тура УПЛ . Единственный гол гости провели в компенсированное время после ошибки вратаря хозяев Бойко.
Подробности матча в материале Новини.LIVE.
В первом тайме можно упомянуть разве что дальний удар нападающего ЛНЗ Молло выше ворот. Во втором тайме активнее заработали хозяева. Опасны были удары от Фортюне, Крушинского, Казака, Шабанова и еще несколько попыток.
Довольно долго молчали гости в своих атаках, но сначала начали ловить оппонентов во время контрнаступлений, а потом и вообще позиционно перешли на чужую половину в прессинге.
Решающую ошибку совершил Бойко
Именно это и итог привело к тому, что на 90+3 минуте вратарь Денис Бойко должен был торопиться с выбиванием мяча за пределы собственного штрафного, что привело к роковой ошибке.
Пропускаем на последних минутах и уступаем со счетом 0:1.- ФК «Полесье» Житомир (@fcpolissya) March 1, 2024
👉 Выбрать «Волка матча»: https://t.co/OoBKI6zi2R #ПолесьеЛНЗ pic.twitter.com/nZUhuA6EQp
Подарил мяч Олийныку на ровном месте, а перед тем раскинулась вся плоскость ворот.
В следующем туре житомирское Полесье будет принимать Александрию, а черкасский ЛНЗ будет гостить у харьковского Металлиста 1925 года.
Напомним, "Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер.
Жена Роналду забрала детей и улетела от Криштиану.
"Жирона" продаст Цыганкова — куда перейдет украинец.
"Арсенал" принял решение по поводу будущего Зинченко.
"Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер.
Читайте Новини.LIVE!