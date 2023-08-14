Ломаченко зворушливо звернувся до українців

Василь Ломаченко під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Відомий боксер Василь Ломаченко звернувся до співгромадян із важливим проханням. Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах запевнив, що український народ зуміє подолати всі негаразди.

Ломаченко навів на підтвердження своїх слів біблійний псалом на своїй сторінці в Instagram.

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Василь Ломаченко залишається одним із найпопулярніших та авторитетних спортсменів в Україні навіть попри те, що його офіційний аккаунт у соціальній мережі заблоковано на батьківщині боксера. Кожен вислів колишнього чемпіона розбирають на цитати та довго обговорюють. Цього разу спортсмен знову звернувся до співгромадян із важливою порадою.

Василь Ломаченко виходить на ринг. Скриншот YouTube

Що написав Ломаченко?

Василь вважає, що за складних для країни часів українці повинні залишатися однодумцями. На думку Василя Ломаченка, тільки так можна домогтися того, щоб вороги відступили. Як приклад, спортсмен навів події, які були описані в Біблії.

"Ізраїльський народ зазнав поразки від ворогів щоразу, коли відступав від Господа, але Господь завжди вів його до щирого покаяння. Господь завжди з нами", — написав Василь Ломаченко.

Повідомлення Ломаченко. Скриншот instagram.com/lomachenkovasiliy/

Також український боксер нагадав уривок із Псалма "Іоанна 14:6". У ньому сказано, що той, хто тримається істини, перебуває під захистом Господа.

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