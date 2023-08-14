Ломаченко трогательно обратился к украинцам

Василий Ломаченко во время интервью. Скриншот YouTube

Известный боксер Василий Ломаченко обратился к согражданам с важной просьбой. Бывший чемпион мира в трех дивизионах заверил в том, что украинский народ сумеет преодолеть все невзгоды.

Ломаченко привел в подтверждение своих слов библейский псалом на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Василий Ломаченко остается одним из самых популярных и авторитетных спортсменов в Украине даже несмотря на то, что его официальный аккаунт в социальной сети заблокирован на родине боксера. Каждое высказывание бывшего чемпиона разбирают на цитаты и долго обсуждают. На этот раз спортсмен снова обратился к согражданам с важным советом.

Василий Ломаченко выходит на ринг. Скриншот YouTube

Что написал Ломаченко?

Василий считает, что в сложные для страны времена украинцы должны оставаться единомышленниками. По мнению Василия Ломаченко только так можно добиться того, чтобы враги отступили. В качестве примера спортсмен привел события, которые были описаны в Библии.

"Израильский народ терпел поражение от врагов всякий раз, когда отступал от Господа, но Господь всегда вел его к искреннему покаянию. Господь всегда с нами", — написал Василий Ломаченко.

Сообщение Ломаченко. Скриншот instagram.com/lomachenkovasiliy/

Также украинский боксер напомнил отрывок из Псалома "Иоанна 14:6". В нем сказано, что тот, кто держится истины, находится под защитой Господа.

Напомним, Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно.

Лидер "Динамо" готов сменить клуб: о ком речь.

Лунину будет тяжело: "Реал" нашел замену Куртуа.

У клубов АПЛ есть немало звездных болельщиков. За кого болеют Бред Питт, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости?

Деньги правят миром: Неймар сделал выбор не в пользу "бедной" "Барселоны".