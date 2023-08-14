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Ломаченко трогательно обратился к украинцам

14 августа 2023 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко трогательно обратился к украинцам
Василий Ломаченко во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный боксер Василий Ломаченко обратился к согражданам с важной просьбой. Бывший чемпион мира в трех дивизионах заверил в том, что украинский народ сумеет преодолеть все невзгоды.

Ломаченко привел в подтверждение своих слов библейский псалом на своей странице в Instagram

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Василий Ломаченко остается одним из самых популярных и авторитетных спортсменов в Украине даже несмотря на то, что его официальный аккаунт в социальной сети заблокирован на родине боксера. Каждое высказывание бывшего чемпиона разбирают на цитаты и долго обсуждают. На этот раз спортсмен снова обратился к согражданам с важным советом. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко выходит на ринг. Скриншот YouTube

Что написал Ломаченко? 

Василий считает, что в сложные для страны времена украинцы должны оставаться единомышленниками. По мнению Василия Ломаченко только так можно добиться того, чтобы враги отступили. В качестве примера спортсмен привел события, которые были описаны в Библии. 

"Израильский народ терпел поражение от врагов всякий раз, когда отступал от Господа, но Господь всегда вел его к искреннему покаянию. Господь всегда с нами", — написал Василий Ломаченко. 

Василий Ломаченко
Сообщение Ломаченко. Скриншот instagram.com/lomachenkovasiliy/

Также украинский боксер напомнил отрывок из Псалома "Иоанна 14:6". В нем сказано, что тот, кто держится истины, находится под защитой Господа. 

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