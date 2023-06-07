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Луческу може піти з "Динамо" заради роботи з Роналду

7 червня 2023 17:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу може піти з "Динамо" заради роботи з Роналду
Кріштіану Роналду у матчі за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Клуб "Аль-Наср" із Саудівської Аравії продовжує пошуки нового головного тренера. Ним може стати Мірча Луческу.

Румунський наставник вже отримав пропозицію з клубу, кольори якого захищає Кріштіану Роналду, повідомляє DigiSport.

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Вже пів року чутки сватають Мірчу Луческу до іншого клубу. Сезон 2022/2023 вийшов невдалим для "Динамо", яке посіло лише четверте місце у підсумковій турнірній таблиці.

Мірча Луческу
Мірча Луческу у "Динамо". Фото: УНІАН

Доля Луческу

Стійкий інтерес до румунського фахівця виявляють турецькі клуби. Але у них з'явився серйозний конкурент у боротьбі за 77-річного тренера.

"Аль-Наср" із Саудівської Аравії звільнив Руді Гарсію посеред сезону. В останніх турах місцевого чемпіонату грою команди керував колишній помічник француза Дінко Єлічіч. Команда, де грає Кріштіану Роналду, так і не змогла виграти чемпіонський титул.

Керівництву "Аль-Насра" не вдалося домовитися із Зінедіном Зіданом, який відмовився від переїзду до Саудівської Аравії. Пропозицію очолити команду отримав і Мірча Луческу.

Румунський тренер взяв паузу для роздумів про майбутнє. Наприкінці тижня у нього відбудеться зустріч із президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, після чого Мірча Луческу надасть "Аль-Насру" відповідь.

Нагадаємо, дружина Кріштіану Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.

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