Луческу може піти з "Динамо" заради роботи з Роналду
Клуб "Аль-Наср" із Саудівської Аравії продовжує пошуки нового головного тренера. Ним може стати Мірча Луческу.
Румунський наставник вже отримав пропозицію з клубу, кольори якого захищає Кріштіану Роналду, повідомляє DigiSport.
Вже пів року чутки сватають Мірчу Луческу до іншого клубу. Сезон 2022/2023 вийшов невдалим для "Динамо", яке посіло лише четверте місце у підсумковій турнірній таблиці.
Доля Луческу
Стійкий інтерес до румунського фахівця виявляють турецькі клуби. Але у них з'явився серйозний конкурент у боротьбі за 77-річного тренера.
"Аль-Наср" із Саудівської Аравії звільнив Руді Гарсію посеред сезону. В останніх турах місцевого чемпіонату грою команди керував колишній помічник француза Дінко Єлічіч. Команда, де грає Кріштіану Роналду, так і не змогла виграти чемпіонський титул.
Керівництву "Аль-Насра" не вдалося домовитися із Зінедіном Зіданом, який відмовився від переїзду до Саудівської Аравії. Пропозицію очолити команду отримав і Мірча Луческу.
Румунський тренер взяв паузу для роздумів про майбутнє. Наприкінці тижня у нього відбудеться зустріч із президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, після чого Мірча Луческу надасть "Аль-Насру" відповідь.
Нагадаємо, дружина Кріштіану Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.
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