Луческу может уйти из "Динамо" ради работы с Роналду

Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии продолжает поиски нового главного тренера. Им может стать Мирча Луческу.

Румынский наставник уже получил предложение из клуба, цвета которого защищает Криштиану Роналду, сообщает DigiSport.

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Мирча Луческу в "Динамо". Фото: УНИАН

Судьба Луческу

Стойкий интерес к румынскому специалисту проявляют турецкие клубы. Но у них появился серьезный конкурент в борьбе за 77-летнего тренера.

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии уволил Руди Гарсию посреди сезона. В последних турах местного чемпионата игрой команды руководил бывший помощник француза Динко Еличич. Команда, в которой играет Криштиану Роналду, так и не смогла выиграть чемпионский титул.

Руководству "Аль-Насра" не удалось договориться с Зинедином Зиданом, который отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Предложение возглавить команду получил и Мирча Луческу.

Румынский тренер взял паузу для размышлений о будущем. В конце недели у него состоится встреча с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, после чего Мирча Луческу предоставит "Аль-Насру" ответ.

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