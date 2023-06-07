Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Луческу может уйти из "Динамо" ради работы с Роналду arrow

Луческу может уйти из "Динамо" ради работы с Роналду

7 июня 2023 17:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу может уйти из "Динамо" ради работы с Роналду
Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии продолжает поиски нового главного тренера. Им может стать Мирча Луческу

Румынский наставник уже получил предложение из клуба, цвета которого защищает Криштиану Роналду, сообщает DigiSport

Читайте также:

Уже полгода слухи сватают Мирчу Луческу в другой клуб. Сезон 2022/2023 получился неудачным для "Динамо", которое заняло только четвертое место в итоговой турнирной таблице. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу в "Динамо". Фото: УНИАН

Судьба Луческу 

Стойкий интерес к румынскому специалисту проявляют турецкие клубы. Но у них появился серьезный конкурент в борьбе за 77-летнего тренера. 

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии уволил Руди Гарсию посреди сезона. В последних турах местного чемпионата игрой команды руководил бывший помощник француза Динко Еличич. Команда, в которой играет Криштиану Роналду, так и не смогла выиграть чемпионский титул.

Руководству "Аль-Насра" не удалось договориться с Зинедином Зиданом, который отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Предложение возглавить команду получил и Мирча Луческу. 

Румынский тренер взял паузу для размышлений о будущем. В конце недели у него состоится встреча с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, после чего Мирча Луческу предоставит "Аль-Насру" ответ. 

Напомним, жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде. 

Лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в чемпионат Италии.

Аргентинец Лионель Месси удивил выбором своего нового клуба. 

Украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Харри Кейна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас