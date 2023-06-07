Луческу может уйти из "Динамо" ради работы с Роналду
Клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии продолжает поиски нового главного тренера. Им может стать Мирча Луческу.
Румынский наставник уже получил предложение из клуба, цвета которого защищает Криштиану Роналду, сообщает DigiSport.
Уже полгода слухи сватают Мирчу Луческу в другой клуб. Сезон 2022/2023 получился неудачным для "Динамо", которое заняло только четвертое место в итоговой турнирной таблице.
Судьба Луческу
Стойкий интерес к румынскому специалисту проявляют турецкие клубы. Но у них появился серьезный конкурент в борьбе за 77-летнего тренера.
"Аль-Наср" из Саудовской Аравии уволил Руди Гарсию посреди сезона. В последних турах местного чемпионата игрой команды руководил бывший помощник француза Динко Еличич. Команда, в которой играет Криштиану Роналду, так и не смогла выиграть чемпионский титул.
Руководству "Аль-Насра" не удалось договориться с Зинедином Зиданом, который отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Предложение возглавить команду получил и Мирча Луческу.
Румынский тренер взял паузу для размышлений о будущем. В конце недели у него состоится встреча с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, после чего Мирча Луческу предоставит "Аль-Насру" ответ.
Напомним, жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде.
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