Луческу може повернутися до Румунії та очолити відомий клуб

Мірча Луческу спостерігає за грою "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Колишній наставник українських "Динамо" та "Шахтаря" Мірча Луческу став основним кандидатом на позицію тренера у ще одну закордонну команду. Румунський фахівець може повернутись додому.

У послугах Луческу виявилася зацікавлена ще одна румунська команда, повідомляє Foaiatransilvana.

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Після дострокового звільнення Мірчі Луческу з "Динамо" з'явилася інформація, що 78-річний фахівець може завершити кар'єру. Проте останнім часом активізувалися чутки про повернення тренера до активної роботи. З його ім'ям пов'язують уже третій клуб.

Мірча Луческу на прощальній пресконференції. Фото: офіційний сайт "Динамо"

Яку команду може очолити Луческу

На цей раз румунські журналісти заявили про зацікавленість у послугах досвідченого наставника клубу "Університатя" з міста Клуж-Напока. Цього сезону ця команда займає десяте місце в турнірній таблиці. Вона намагається потрапити до чемпіонської групи за підсумками сезону. Керівництво "Університаті" впевнене, що Мірча Луческу здатний вирішити це завдання.

Сам Луческу після виходу з "Динамо" вже дав кілька інтерв'ю, у яких не виключив, що може повернутись до активної тренерської діяльності. Однак насамперед наставник хоче трохи відпочити, перш ніж приймати рішення про своє майбутнє.

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