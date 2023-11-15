Луческу может вернуться в Румынию и возглавить известный клуб

Мирча Луческу наблюдает за игрой "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бывший наставник украинских "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу стал основным кандидатом в еще одну зарубежную команду. Румынский специалист может вернуться домой.

В услугах Луческу оказалась заинтересована еще одна румынская команда, сообщает Foaiatransilvana.

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После досрочного увольнения Мирчи Луческу из "Динамо" появилась информация о том, что 78-летний специалист может завершить карьеру. Однако в последнее время активизировались слухи о возращении тренера к активной работе. С его именем связывают уже третий клуб.

Мирча Луческу на прощальной пресс-конференции. Фото: официальный сайт "Динамо"

Какую команду может возглавить Луческу

На этот раз румынские журналисты заявили о заинтересованности в услугах опытного наставника клуба "Университатя" из города Клуж-Напока. В текущем сезоне эта команда занимает десятое место в турнирной таблице. Она пытается попасть в чемпионскую группу по итогам сезона. Руководство "Университати" уверено, что Мирча Луческу способен решить эту задачу.

Сам Луческу после ухода из "Динамо" уже дал несколько интервью, в которых не исключил, что может вернуться к активной тренерской деятельности. Однако прежде всего наставник хочет немного отдохнуть, прежде чем принимать решение о своем будущем.

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