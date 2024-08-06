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Луческу назвав несподівану причину, через яку очолив збірну Румунії

6 серпня 2024 13:39
Валерій Ковалевич - Редактор
Луческу пояснив, чому погодився тренувати збірну Румунії
Мірча Луческу очолив збірну Румунії Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Мірча Луческу менше ніж рік відпочивав після відставки з київського "Динамо". Досвідчений фахівець став новим головним тренером збірної Румунії.

Луческу може попрацювати з національною командою як мінімум два роки, повідомляє Gazeta Sporturilor.

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Мірча Луческу офіційно став новим головним тренером збірної Румунії. Він підписав контракт із місцевою Федерацією футболу до літа 2026 року. Сторони вели переговори понад два місяці, але в результаті досягли згоди щодо всіх пунктів контракту.

Мірча Луческу
Мірча Луческу відповідає на запитання журналістів. Фото: пресслужба "Динамо"

Завдання Луческу у збірній Румунії

Колишній головний тренер національної команди Румунії Едуард Йорданеску пішов у відставку після Євро-2024, де його підопічні дійшли до стадії плей-офф. Наставник заявив, що втомився від футболу та хоче більше часу проводити з родиною.

Мірча Луческу замінив Едуарда Йорданеску на посаді наставника збірної Румунії. Він повернувся до національної команди через 38 років. Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" має вивести своїх підопічних на чемпіонат світу 2026 року. На той час наставнику буде вже 81 рік.

"Мені не вистачає футболу. Робота робить мене активнішим, змушує мозок працювати швидше і краще. Я б не взявся за це завдання, якби не був упевнений у собі. Починаємо виконувати завдання, яке стоїть перед нами", — заявив Луческу.

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спорт футбол Румунія Мірча Луческу ЧС-2026 з футболу

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