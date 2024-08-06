Луческу объяснил, почему согласился тренировать сборную Румынии

Мирча Луческу возглавил сборную Румынии. Фото: пресс-служба "Динамо"

Мирча Луческу меньше года отдыхал после ухода из киевского "Динамо". Опытный специалист стал новым главным тренером сборной Румынии.

Луческу может проработать с национальной командой как минимум два года, сообщает Gazeta Sporturilor.

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Мирча Луческу официально стал новым главным тренером сборной Румынии. Он подписал контракт с местной Федерацией футбола до лета 2026-го года. Стороны вели переговоры больше двух месяцев, но в итоге достигли согласия по всем пунктам контракта.

Мирча Луческу отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Задача Луческу в сборной Румынии

Бывший главный тренер национальной команды Румынии Эдуард Йорданеску ушел в отставку после Евро-2024, где его подопечные дошли до стадии плей-офф. Наставник заявил, что устал от футбола и хочет больше времени проводить с семьей.

Мирча Луческу заменил Эдуарда Йорданеску на посту наставника сборной Румынии. Он вернулся в национальную команду спустя 38 лет. Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" должен вывести своих подопечных на чемпионат мира-2026. К тому времени наставнику будет уже 81 год.

"Мне не хватает футбола. Работа делает меня более активным, заставляет мозг работать быстрее и лучше. Я бы не взялся за эту задачу, если бы не был уверен в себе. Начинаем выполнять задачу, которая стоит перед нами", — заявил Луческу.

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