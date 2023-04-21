Луческу себе вичерпав — колишній гравець збірної України розкритикував тренера "Динамо"

Мірча Луческу спостерігає за грою "Динамо". Фото: УНІАН

Відомий у минулому український футболіст Артем Федецький вважає, що Мірча Луческу незабаром залишить Прем'єр-лігу. Наставник "Динамо" вже не може претендувати на титули у Прем'єр-лізі та Кубку країни.

Федецький розкритикував методи роботи Луческу в інтерв'ю "Українському футболу".

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У 22 турі УПЛ київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар". Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає "гірників" фаворитами протистояння. Він упевнений, що Луческу не зможе нав'язати боротьбу своїй колишній команді.

"Вважаю, що Луческу вичерпав себе в "Динамо". У першому сезоні, коли він привів киян до чемпіонства, Мірча показав високий клас. І, мабуть, уже тоді йому треба було подякувати і рухатися в іншому напрямку.

Мені здається, що це його останній сезон у "Динамо". Хто буде наступним тренером, краще запитати Суркіса, але, можливо, він і сам не знає. "Динамо" має легенд, які зараз працюють у клубі: Гусєв, Шовковський. Можливо, новим тренером стане хтось із них. Я хочу, щоб "Динамо" тренував український тренер", — розповів Артем Федецький.

Артем Федецький під час матчу збірної України. Фото: УНІАН

Підтримка футболістів

Ветеран "Шахтаря" та збірної України впевнений, що сучасний тренер має розуміти потреби футболістів, розмовляти однією мовою з ними. За словами Федецького, гравець багато чого здатний, якщо відчуває підтримку наставника.

"У Луческу "Динамо" просто не має вибору за складом. Тому в цьому плані він спустився з небес на землю. Але я точно знаю, що він не має повного контакту з гравцями "Динамо", — пояснив експерт.

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