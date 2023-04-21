Луческу себя исчерпал — бывший игрок сборной Украины раскритиковал тренера Динамо

Мирча Луческу наблюдает за игрой "Динамо". Фото: УНИАН

Известный в прошлом украинский футболист Артем Федецкий считает, что Мирча Луческу скоро покинет Премьер-лигу. Наставник "Динамо" уже не может претендовать на титулы в Премьер-лиге и Кубке страны.

Федецкий раскритиковал методы работы Луческу в интервью "Украинскому футболу".

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В 22 туре УПЛ киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий считает "горняков" фаворитами противостояния. Он уверен, что Луческу не сможет навязать борьбу своей бывшей команде.

"Считаю, что Луческу исчерпал себя в "Динамо". В первом сезоне, когда он привел киевлян к чемпионству, Мирча показал высокий класс. И, наверное, уже тогда ему нужно было сказать спасибо и двигаться в другом направлении.

Мне кажется, что это его последний сезон в "Динамо". Кто будет следующим тренером, лучше спросить у Суркиса, но, может быть, он и сам не знает. У "Динамо" есть легенды, которые сейчас работают в клубе: Гусев, Шовковский. Возможно, новым тренером станет кто-нибудь из них. Я хочу, чтобы "Динамо" тренировал украинский тренер", — рассказал Артем Федецкий.

Артем Федецкий во время матча сборной Украины. Фото: УНИАН

Поддержка футболистов

Ветеран "Шахтера" и сборной Украины уверен, что современный тренер должен понимать потребности футболистов, говорить на одном языке с ними. По словам Федецкого, игрок на многое способен, если чувствует поддержку наставника.

"У Луческу у "Динамо" просто нет выбора по составу. Поэтому в этом плане он спустился с небес на землю. Но я точно знаю, что у него нет полного контакта с игроками "Динамо", — объяснил эксперт.

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